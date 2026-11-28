JawaPos.com - Belakangan ini, drama Korea Crash 2 telah merilis foto-foto di balik layar, menampilkan Lee Min Ki, Kwak Sun Young, Jisung NCT

Dilansir dari Soompi, Sabtu (28/11), drama ini menampilkan tim Investigasi Kejahatan Lalu Lintas (T.C.I.) saat beraksi

Crash 2 merupakan kelanjutan dari drama hit tahun 2024, dari tim Investigasi Kejahatan Lalu Lintas (T.C.I.) berkembang menjadi unit investigasi regional di bawah naungan Kantor Investigasi Nasional

T.C.I. melakukan pengejaran sengit demi menyelamatkan rekan mereka, Eo Hyun Kyung (Moon Hee), yang diculik.

Setelah mengungkap jati diri organisasi kriminal tersebut melalui kartu SD yang berhasil diamankan oleh Na Hae Joo (Choi Yoo Jin), bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya.

Operasi penyelamatan di sebuah kompleks ekspor mobil bekas di Incheon dilakukan tim hingga akhirnya berhasil menangkap pemimpin organisasi tersebut di atas sebuah kapal pesiar.

Cha Yeon Ho (Lee Min Ki) tampil sangat memukau sepanjang operasi berlangsung, ia menggunakan kemampuannya berbahasa Rusia dengan fasih untuk menguping percakapan.

Sementara itu, Min So Hee (Kwak Sun Young) berhadapan langsung dengan anggota komplotan di kompleks ekspor mobil bekas

Jung Chae Man (Heo Sung Tae) dan Woo Dong Gi (Lee Ho Chul) turut memberikan dukungan kepada rekan-rekan setim mereka saat melacak organisasi kriminal tersebut.

Menariknya, Eo Hyun Kyung, yang sempat diculik serta dikurung di dalam kontainer pengiriman, juga pantang menyerah dan berhasil meloloskan diri dengan cara dramatis.

Dengan bergabungnya anggota baru Ji Dae Se (Jisung) dalam operasi ini, tim T.C.I. menunjukkan kerja sama yang jauh lebih solid, saksikan drama ini setiap hari Senin dan Selasa pukul 22.00 KST.