JawaPos.com - Tahukah kamu, acara kencan populer asal Korea My Sibling’s Romance telah merilis cuplikan untuk tayangan perdananya pada 27 November pukul 18.00 KST.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (28/11), acara ini diciptakan oleh Lee Jin Joo, produser sekaligus sutradara (PD) asli dari acara EXchange (Transit Love).

My Sibling’s Romance 2 merupakan acara kencan unik di mana pasangan saudara kandung berkumpul untuk mencari cinta sekaligus saling membantu dalam menemukan pasangan romantis.

Menariknya, cuplikan episode pertama musim ke-2 yang baru saja dirilis menampilkan dua kontestan pertama, Minseo dan Injoong, saat bertemu satu sama lain di acara tersebut.

Terlihat merekasaling menyapa dan memperkenalkan diri dengan canggung, para panelis selebritas mengamati setiap gerak-gerik.

Tujuannya untuk menebak apakah keduanya benar-benar orang asing atau justru saudara kandung yang berpura-pura baru pertama kali bertemu.

Jonathan sangat yakin bahwa keduanya adalah saudara kandung, ia berpendapat bahwa cara Minseo menggoda nama Injoong terasa seperti interaksi antara kakak dan adik.

Namun menjadi menarik, sang adik, Patricia, dengan tegas tidak setuju, ia menilai Minseo tampak terlalu pemalu untuk menjadi saudara kandung Injoong.

Di sisi lain, Code Kunst menyoroti perbedaan bentuk kepala mereka sebagai bukti bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah.

Berbeda dengan Miyeon dari (G)I-DLE, ia mengungkapkan harapannya agar mereka bukan saudara kandung, karena menurutnya mereka terlihat sangat serasi sebagai pasangan.