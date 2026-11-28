JawaPos.com - Dengan pesona dan karismanya, boygrup Korea ENHYPEN siap menjadi penampil utama (headliner) di festival Mad Cool tahun depan di Madrid

Dilansir dari Soompi, Sabtu (28/11), pihak Mad Cool secara resmi mengumumkan jajaran penampil bertabur bintang untuk festival tahun 2027 mendatang

Acara special dan dinanti penggemar secara antusias itu, akan kembali digelar dengan nama baru, Mad Cool by Zurich.

Nantinya festival ini digelar selama empat hari yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Juli ini akan menghadirkan ENHYPEN sebagai salah satu penampil utama.

Akan ada penampil lain yaitu The Strokes, Raye, Faith No More, Tame Impala, The xx, The Neighbourhood, Jack Johnson, Daniel Caesar, dan banyak lagi.

Jadi hal menarik, ENHYPEN dijadwalkan untuk tampil pada hari ketiga festival di Madrid tersebut, yaitu pada Jumat, 9 Juli.

ENHYPEN sendiri dikenal sebagai boygrup asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Belift Lab yaitu sebuah agensi hiburan Korea Selatan antara CJ E&M dan Hybe Corporation melalui acara I-Land.

Audisi tersebut diadakan di Seoul, Amerika Serikat, Taiwan, dan Jepang yang dimana mereka mencari peserta laki-laki yang lahir antara tahun 1997 hingga 2008.

Grup ini terdiri dari tujuh anggota yaitu Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, dan Ni-ki yang debut pada 30 November 2020.

Salah satu albumnya, THE SIN : VANISH terjual sebanyak 1.652.560 kopi pada hari pertama penjualannya saja.