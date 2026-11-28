JawaPos.com - Setiap drama Korea yang diperankan oleh aktor ternama Ju Ji Hoon, selalu menarik perhatian penggemarnya, tak terkecuali The Remarried Empress

Dilansir dari Soompi, Sabtu (28/11), ia telah mengumpulkan deretan K-drama yang mengesankan, dan sulit untuk membatasi perannya pada satu jenis karakter saja.

Entah saat membuat penonton jatuh hati pada karakternya atau menampilkan sisi dirinya yang belum pernah terlihat sebelumnya, simak beberapa drama yang ia mainkan

1. The Remarried Empress

Permaisuri Navier (Shin Min Ah) dikejutkan oleh keputusan suaminya, Kaisar Sovieshu (Ju Ji Hoon), yang mengambil seorang selir dan meminta perceraian.

Alih-alih menerima kekalahan, Navier menyetujuinya dengan satu syarat, ia diizinkan untuk menikah dengan Pangeran Heinrey (Lee Jong Suk), yang telah jatuh cinta kepadanya.

2. Princess Hours

Yoon Eun Hye menjadi siswi SMA biasa bernama Shin Chae Kyung yang terpaksa menjalani pernikahan yang diatur dengan seorang bangsawan kaya dan tampan, Lee Shin (Ju Ji Hoon).

3. Kingdom

Tahukah kamu, serial populer ini dibintangi oleh Ju Ji Hoon sebagai Lee Chang dan Bae Doona sebagai Seo Bi.

Ju Ji Hoon berperan sebagai putra mahkota Lee Chang, yang berusaha mencari tahu alasan mengapa ia tidak diizinkan menemui ayahnya.

4. Hyena

Dalam Hyena, Yoon Hee Jae (Ju Ji Hoon) jatuh cinta pada Jung Geum Ja (Kim Hye Soo) dan menunjukkan dengan cukup jelas bahwa ia ingin menjalin hubungan dengannya.

Hee Jae adalah seorang pengacara di firma hukum elite, sementara Geum Ja yang juga seorang pengacara, berusaha melakukan apa pun demi mendapatkan kasus-kasus besar

5. Trauma Code: Heroes On Call

Memiliki karisma, Baek Kang Hyuk (Ju Ji Hoon) adalah seorang ahli bedah trauma yang eksentrik namun brilian, ia telah menyelamatkan banyak nyawa di berbagai zona konflik di seluruh dunia.