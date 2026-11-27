JawaPos.com - Penggemar hiburan Asia di Indonesia, sekarang akan bisa lebih bersemangat untuk menantikan tahun baru 2027.

Melalui acara WeTV Always More 2027, WeTV memperkenalkan deretan konten Original terbaru yang akan meramaikan layar penonton sepanjang tahun mendatang, mulai dari drama romansa hingga thriller penuh misteri.

Digelar di The Ballroom, Plaza Senayan, Jakarta (25/11), acara ini juga menjadi momentum bagi WeTV untuk memperkuat kolaborasi dengan industri kreatif lokal, serta ajang perayaan bagi para kreator, aktor, aktris dan penggemar, dengan kehadiran spesial aktor sekaligus WeTV Global Ambassador, Ding Yuxi.

Dalam acara tersebut, Ding Yuxi mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar di Indonesia.

Ding Yuxi dikenal melalui berbagai drama, diantaranya The Road to Splendor, Endless Summer, Black and White Forest, hingga The Palace Stewardess.

Acara WeTV Always More 2027 dihadiri oleh Jeff Han, Vice President of Tencent Video; Juan Xiang, Director of Tencent Video Overseas Business and Head of WeTV; Febriamy Hutapea, Country Head of WeTV Indonesia; serta Ding Yuxi, WeTV Global Ambassador.

Kehadiran para eksekutif WeTV, rumah produksi, media, dan para aktor serta aktris pemeran WeTV Original semakin memperkuat, semangat kolaborasi dalam menghadirkan cerita yang relevan dan berkualitas bagi penonton, khususnya di Indonesia.

Sementara itu, Juan Xiang, Director of Tencent Video Overseas Business and Head of WeTV, menekankan pentingnya membangun konektivitas antara industri konten lokal dan pasar hiburan regional maupun internasional.

Salah satu sorotan utama WeTV Always More 2027 adalah pengumuman jajaran konten yang akan hadir sepanjang 2027.

WeTV memperkenalkan berbagai judul dari berbagai genre, mulai dari drama keluarga, romansa, thriller, hingga misteri, yang melibatkan rumah produksi dan talenta terbaik Indonesia.

Jajaran WeTV Original Indonesia yang diperkenalkan diantaranya:

- Oleh-Oleh dari Mertua

- Lust, Lies, Murder

- Aku Yang Kau Bunuh

- Tak Kuijinkan Suamiku Menikah Lagi

- Mertua vs Menantu Gen Z

- Putri Yang Sempurna

- How to Kill Your Husband

- Sumpah Istri yang Terbuang

- Switched

- The Mistress

- The Nanny

Selain produksi lokal, WeTV juga memperkenalkan deretan drama Tiongkok terbaru, di antaranya The Last Bloom Fades, The Road to Glory, Empress Reborn, The Palace Stewardess, The One, dan Endless Summers.