JawaPos.com - Kim Hye Yoon kembali curi perhatian dengan proyek film terbarunya berjudul Teen Cop. Dalam film bergenre komedi aksi tersebut, ia memerankan seorang detektif yang harus menyamar sebagai siswi sekolah menengah atas demi menjalankan tugas penyelidikan.

Penampilan Kim Hye Yoon dengan seragam sekolah dan wajah awet mudanya menjadi salah satu daya tarik dari film ini.

Kim Hye Yoon berperan sebagai Hui Yeon, detektif berusia 30 tahun yang merupakan lulusan terbaik Universitas Kepolisian Nasional Korea.

Meski memiliki kemampuan investigasi yang mumpuni, penampilannya yang terlihat jauh lebih muda kerap membuat orang lain meragukan kemampuannya. Situasi tersebut membuat Hui Yeon harus menyamar sebagai siswi SMA untuk menyelesaikan sebuah kasus.

Demi menjalankan penyamaran, Hui Yeon berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan remaja. Ia tampil dengan rambut dikuncir dua serta mencoba menggunakan bahasa gaul yang sebelumnya telah dihafalkan.

Berbagai tingkahnya saat berbaur dengan para siswa menghadirkan situasi kocak. Namun, ketika menghadapi persoalan serius, kemampuan detektifnya langsung terlihat melalui naluri investigasi yang tajam.

Untuk mendalami karakter tersebut, Kim Hye Yoon menjalani pelatihan selama tiga bulan di sekolah aksi. Ia mempelajari berbagai teknik bela diri berbasis tinju agar dapat menampilkan adegan perkelahian dengan lebih meyakinkan.

Dikutip dari Soompi, Kim mengaku genre komedi aksi investigasi merupakan pengalaman baru baginya. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk menunjukkan sisi dirinya yang lebih santai melalui karakter Hui Yeon.

Film ini turut dibintangi Yoon Kyung Ho yang memerankan Gyu Jin, seorang remaja berusia 19 tahun dengan penampilan jauh lebih dewasa dibandingkan usianya.

Berbeda dari penampilan luarnya, Gyu Jin sebenarnya memiliki hati yang polos dan lembut. Pertemuan kedua karakter dengan penampilan yang bertolak belakang tersebut menjadi sumber humor sekaligus konflik dalam cerita.

Teen Cop tayang di bioskop pada Januari 2027. Kehadiran Kim Hye Yoon sebagai detektif yang menyamar, dipadukan dengan karakter unik Yoon Kyung Ho, diharapkan menghadirkan hiburan melalui perpaduan komedi, penyelidikan, dan aksi.