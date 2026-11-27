JawaPos.com - Film Hollywood terbaru bertema industri K-Pop, K-Pop: The Debut, semakin menarik perhatian setelah mengumumkan deretan bintang yang akan tampil sebagai cameo.

Joshua SEVENTEEN, Jay dan Jake ENHYPEN, serta girl group KATSEYE ikut meramaikan film yang diproduksi oleh HYBE America tersebut.

Kehadiran para idol ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar K-Pop yang menantikan perpaduan dunia musik Korea dan perfilman Hollywood.

Mengutip laporan allkpop, distributor Lotte Entertainment mengumumkan jajaran pemeran sekaligus merilis trailer pertama film tersebut pada 24 November 2026.

Selain Joshua, Jay, Jake, dan KATSEYE, sejumlah nama besar lainnya juga dijadwalkan tampil, seperti Hwasa MAMAMOO, Sandara Park, ILLIT, serta Tablo dari Epik High. Film ini disutradarai Benson Lee dan dijadwalkan hadir di bioskop pada Februari 2027 dengan judul Korea K-Pop Superstar.

Cerita berpusat pada Lizzy, karakter yang diperankan Ji Young Yoo, seorang perempuan keturunan Korea-Amerika yang memilih mengejar impiannya menjadi penyanyi dibandingkan melanjutkan pendidikan kedokteran.

Kesempatan datang ketika ia berhasil mengikuti kompetisi audisi global untuk membentuk girl group K-Pop baru. Lizzy kemudian pergi ke Seoul dan harus bersaing dengan peserta berbakat dari berbagai negara demi mendapatkan satu dari empat posisi debut yang tersedia.

Dalam trailer yang dirilis, Joshua SEVENTEEN terlihat memerankan pengemudi kendaraan yang menjemput Lizzy ketika tiba di Korea Selatan.

Sementara itu, Jay dan Jake ENHYPEN tampil sebagai juri dalam kompetisi fiktif K-Pop Superstar. KATSEYE juga muncul dalam adegan yang memperkenalkan proses audisi global.

Selain itu, Hwasa dan Sandara Park turut hadir sebagai juri tamu, sedangkan ILLIT memperlihatkan penampilan dance untuk para peserta.

Film ini juga menghadirkan sejumlah aktor dan musisi lain, termasuk Eric Nam, Yoo Ji Tae, Tony Revolori, Im Siwan, Sung Joon, Kang So Ra, dan Ahin eks MOMOLAND.

Im Siwan dipercaya memerankan pembawa acara kompetisi, sementara Eric Nam memainkan sosok yang membantu Lizzy menemukan kepercayaan dirinya selama mengikuti audisi.

Kehadiran Ji Young Yoo juga menarik perhatian karena sebelumnya ia dikenal sebagai pengisi suara Zoey dalam film animasi KPop Demon Hunters.

Tidak hanya mengandalkan penampilan para idol, K-Pop: The Debut turut menghadirkan deretan lagu dari musisi populer Korea.

Soundtrack film ini mencakup karya BTS, LE SSERAFIM, IVE, aespa, TWICE, ENHYPEN, ILLIT, KATSEYE, CORTIS, serta Jisoo BLACKPINK.

Salah satu momen dalam trailer menampilkan lagu solo Jin BTS berjudul “Epiphany” yang dipilih Lizzy untuk audisi vokalnya. Dengan cerita kompetisi, penampilan spesial para idol, dan deretan musik K-Pop, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada Februari 2027.