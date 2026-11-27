JawaPos.com - Film Ode to My Father 2 perkenalkan poster dan teaser pertamanya pada 26 November 2026. Sekuel dari film populer yang dirilis pada 2014 ini kembali mengangkat kisah keluarga dengan sentuhan drama emosional.

Kali ini, cerita berpusat pada hubungan seorang ayah dan putra bungsunya yang memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan.

Lee Sung Min memerankan Jin Man, sosok ayah yang menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja di Pasar Gukje demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Sementara itu, Kang Ha Neul berperan sebagai Se Joo, putra bungsu yang ingin menentukan jalan hidupnya sendiri, berbeda dari harapan sang ayah. Perbedaan prinsip tersebut memicu konflik yang perlahan membawa keduanya pada proses saling memahami.

Selain Lee Sung Min dan Kang Ha Neul, film ini turut menghadirkan Moon So Ri sebagai Ok Ryeon, ibu yang menjadi pengikat keluarga.

Jung Sung Il berperan sebagai Dong Joo, putra sulung yang menjadi sandaran keluarga. Ada pula Woo Ji Hyun sebagai Gi Joo, Park Jin Joo sebagai Hee Joo, serta Kim Geum Soon sebagai bibi mereka, Sung Ja.

Poster perdana menampilkan Jin Man yang tersenyum sambil menggendong Se Joo kecil di sebuah gang permukiman. Nuansa hangat dan nostalgia dalam gambar tersebut menyerupai foto lama dari album keluarga.

Sementara itu, teaser memperlihatkan berbagai momen keseharian keluarga Jin Man, mulai dari kebahagiaan hingga tantangan yang mereka hadapi bersama.

Mengutip laporan Soompi, video teaser juga menampilkan para pemain yang membagikan pandangan pribadi tentang arti keluarga. Kang Ha Neul menyebut keluarga sebagai orang-orang yang melindunginya, sedangkan Jung Sung Il menggambarkannya sebagai segalanya.

Moon So Ri mengatakan hidupnya tidak akan dimulai tanpa keluarga, sementara Park Jin Joo menyebut keluarga sebagai alasan untuk terus menjalani kehidupan.

Film yang kembali disutradarai Yoon Je Kyoon ini dijadwalkan tayang di bioskop Korea Selatan pada libur Tahun Baru Imlek 2027. Film pertamanya yang dirilis pada 2014 berhasil menarik sekitar 14,26 juta penonton di Korea Selatan.

Melalui kisah keluarga baru, Ode to My Father 2 diharapkan menghadirkan kembali kehangatan, konflik antargenerasi, dan pesan emosional yang dekat dengan kehidupan penonton.