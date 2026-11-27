JawaPos.com - Film Godzilla Minus Zero karya sutradara Takashi Yamazaki banyak menghadirkan banyak istilah erat dengan kebudayaan Jepang yang menarik untuk dibahas.

Salah satunya adalah nama-nama operasi dan strategi yang dirancang para lakon manusia di dalamnya untuk menghadapi kaiju yang mengamuk di Negeri Matahari Terbit.

Dari Godzilla Minus One yang tayang 3 tahun lalu hingga sekuelnya yang baru mengudara 4 November 2026 kemarin, ada tiga nama operasi yang dijalankan: Operation Wada Tsumi, Operation Narukami dan Operation Yahata.

Mungkin, tidak banyak yang menyadari bahwa ketiga nama tersebut merujuk pada figur atau istilah dalam tradisi Jepang.

Selain menjadi nama sandi operasi, rujukan itu juga memberi konteks bagaimana manusia mengandalkan entitas ilahi dalam menghadapi ancaman yang berada di luar kemampuan.

Operation Wada Tsumi: Mengandalkan kekuatan laut

Adegan dalam 'Godzilla Minus One'. (TOHO)

Operasi ini pertama kali dicetuskan dan diseksekusi pada Godzilla Minus One, namun kembali disinggung dalam Godzilla Minus Zero.

Dalam Godzilla Minus One, Operation Wada Tsumi dirancang oleh Kenji Noda untuk membunuh Godzilla dengan memanfaatkan perubahan tekanan air.

Secara sederhana, tujuan operasi ini adalah menenggelamkan Godzilla ke kedalaman Palung Sagami, lalu menariknya kembali dengan cepat ke permukaan agar tubuhnya mengalami perubahan tekanan ekstrem, walaupun pada akhirnya serangan pesawat kamikaze Shinden yang dikemudikan Koichi Shikishima menjadi pamungkas dari operasi tersebut.

Nama Wada Tsumi merujuk pada Wadatsumi, sosok dewa laut berbentuk naga dalam kepercayaan Jepang.

Nama itu selaras dengan strategi operasi yang menjadikan laut sebagai senjata untuk melawan Godzilla.

Operation Narukami: Petir sebagai senjata

Adegan dalam 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO)

Ide Operation Narukami di Godzilla Minus Zero digagas oleh Kenji Noda dan Large-Scale Disaster Response Bureau untuk menghentikan amukan Ghidorah saat sang monster masih berwujud sebagai naga terbang berkepala satu.

Operasi ini menggunakan batang penarik petir yang ditancapkan ke tubuh monster luar angkasa tersebut. Untuk menggiring Ghidorah ke awan petir, Kenji Noda mendapat bantuan dari ahli meteorologi bernama Makoto Aoyama.

Sambaran petir yang diharapkan tersebut memang sempat melumpuhkan Ghidorah, tetapi serangan itu justru diikuti perubahan bentuk ekstrem Ghidorah menjadi naga emas berkepala tiga yang kelak disebut King Ghidorah.

Narukami sendiri merupakan nama lain dari Raijin, dewa petir dalam mitologi Jepang.

Unsur petir dalam nama tersebut sejalan dengan cara operasi ini dirancang, yakni menjadikan sambaran petir sebagai senjata untuk menghadapi Ghidorah.

Operation Yahata: Mempertemukan Godzilla dan King Ghidorah

Godzilla versus King Ghidorah dalam 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO)

Kebangkitan Godzilla dari dasar Palung Sagami tanpa disangka menjadi secercah harapan untuk para manusia yang sudah kehabisan akal membasmi Ghidorah.

Kanji Murakami, ahli biologi yang tergabung dalam tim pembasmi kaiju, akhirnya menggulirkan ide gila: mempertemukan Godzilla dan Ghidorah agar kedua monster raksasa itu bertarung sampai mati. Tidak punya solusi lain yang lebih baik, para manusia akhirnya menyanggupi rencana ini. Kenji Noda kemudian menamakan operasi ini dengan sebutan Operation Yahata.

Strategi ini bertumpu pada upaya mempertemukan Godzilla dan Ghidorah dengan asumsi bahwa siapapun yang jadi pemenang dalam duel berdarah itu akan lebih mudah dibunuh oleh manusia.

Yahata merupakan nama lain yang dikaitkan dengan Hachiman, dewa yang dalam tradisi Jepang dikenal sebagai pelindung para prajurit dan kemudian dipuja sebagai dewa perang.

Rujukan tersebut memberi lapisan makna pada operasi yang berpusat pada pertarungan Godzilla dan King Ghidorah.

Mitologi sebagai bahasa strategi

Penggunaan nama-nama mitologis memperlihatkan kesinambungan dalam dulologi Godzilla Minus garapan Takashi Yamazaki.

Operation Wada Tsumi mengandalkan laut, Operation Narukami menggunakan petir, sedangkan Operation Yahata menjadikan pertarungan dua monster sebagai bagian dari strategi manusia.

Di tengah keterbatasan manusia menghadapi kaiju, nama-nama tersebut memberi bentuk pada upaya yang nyaris mustahil.