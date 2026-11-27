JawaPos.com - JYP Entertainment mulai perlihatkan identitas boy group terbarunya, oftheblue, melalui perilisan foto konsep perdana untuk mini album debut bertajuk out of the blue.

Pada 25 November 2026, agensi tersebut membagikan rangkaian foto versi “out” yang menampilkan penampilan serta sisi ceria para anggota. Kehadiran grup baru ini pun menambah daftar artis yang siap meramaikan industri K-pop pada awal 2027.

oftheblue terdiri dari empat anggota, yaitu Jayden, Shane, Cha Minjoon, dan Kang Ian. Dalam foto konsep yang dirilis, keempatnya memperlihatkan suasana masa muda yang bebas dan penuh energi.

Mereka tampil dalam berbagai latar alam terbuka, mulai dari kawasan pedesaan hingga pantai, dengan gaya visual seperti potret keseharian yang spontan.

Konsep tersebut juga menghadirkan perpaduan objek yang tidak biasa. Beberapa foto memperlihatkan anggota beraktivitas di dekat air, menggunakan laptop di tengah laut, hingga membawa perangkat digital ke area pantai.

Elemen-elemen unik itu memberikan kesan segar sekaligus menggambarkan karakter grup yang ingin mengeksplorasi hal-hal tidak terduga.

Mengutip laporan Soompi, nama oftheblue terinspirasi dari ungkapan bahasa Inggris out of the blue, yang menggambarkan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau tidak terduga.

Melalui nama tersebut, grup ini ingin menyampaikan semangat untuk menikmati kebebasan, kemungkinan tanpa batas, dan berbagai kejutan dalam perjalanan masa muda.

Sebelum debut resmi, oftheblue telah lebih dahulu memperkenalkan lagu prarilis berjudul “Aerotherapy” pada 11 November 2026.

Mereka juga menarik perhatian melalui strategi promosi yang berbeda, termasuk situs khusus berisi foto dan rekaman suara yang dibuat langsung oleh para anggota. Pendekatan tersebut memberikan gambaran awal mengenai identitas musikal dan kreativitas grup.

oftheblue akan debut melalui mini album out of the blue pada 11 Januari 2027. Grup ini akan bernaung di bawah divisi SQU4D milik JYP Entertainment, yang juga menangani NMIXX.

Dengan konsep visual yang unik dan promosi yang tidak biasa, debut mereka menjadi salah satu proyek rookie K-pop yang patut dinantikan.