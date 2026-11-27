JawaPos.com - Sejak film Godzilla Minus Zero resmi tayang di bioskop pada 4 November 2026, lini masa para pencinta film kaiju kembali riuh.

Bukan cuma karena aksi Godzilla yang selalu ditunggu, melainkan karena kembalinya sang arch nemesis, King Ghidorah, setelah 22 tahun absen dari layar lebar garapan studio Jepang, Toho.

Menariknya, kehadiran sang naga berkepala tiga di film arahan sutradara Takashi Yamazaki ini langsung memicu perdebatan seru. Banyak penggemar yang membandingkannya dengan versi Legendary Pictures dalam Godzilla: King of the Monsters (2019) yang merupakan bagian dari semesta MonsterVerse.

Sama-sama naga emas berkepala tiga dengan serangan petir gravitasi, tapi nuansa yang ditawarkan keduanya terasa begitu berbeda.

Menoleh sejenak ke tahun 2019, Ghidorah versi MonsterVerse tampil bak dewa purba yang sangat kolosal. Tubuhnya menjulang lebih dari 150 meter, simetris, dan megah di film besutan Michael Dougherty itu. Setiap kepakan sayapnya sanggup memicu badai raksasa yang mengancam ekosistem bumi. Ia hadir sebagai penguasa para Titan yang dingin dan mengintimidasi secara skala global.

Sebaliknya, dalam Godzilla Minus Zero, Takashi Yamazaki membawa Ghidorah ke ranah yang jauh lebih membumi sekaligus mengerikan. Dengan latar Jepang pasca-Perang Dunia II tahun 1949, desain Ghidorah kali ini dibuat jauh lebih kasar, penuh duri tajam, dan terlihat sangat buas. Meski ukurannya lebih kecil dibanding versi Hollywood, proporsinya terasa sangat pas dan mengancam saat berhadapan dengan Godzilla versi semesta Minus.

Lantas, mana yang lebih seram?

Tiga Kepala, Tiga Kepribadian

King Ghidorah di Godzilla: King of the Monsters (2019). (Legendary)

Dalam King of the Monsters, Ghidorah digambarkan sebagai makhluk luar angkasa yang telah lama membeku di Bumi.

Menariknya, sutradara Michael Dougherty tak cuma mempertahankan ciri utama Ghidorah sebagai naga berkepala tiga. Ia juga memberikan masing-masing kepala karakter berbeda.

Tak cuma itu, sang sutradara juga mengonfirmasi bahwa ketiga kepala itu memiliki namanya sendiri, walau tidak pernah secara gamblang disebut dalam filmnya.

Kepala tengah, Ichi, adalah pemimpin, sementara dua kepala lainnya, Ni (kanan) dan San (kiri), memiliki kecenderungan masing-masing: satu lebih agresif dan lapar akan pertempuran, sedangkan yang lain cenderung polos dan punya intelektual yang lebih rendah ketimbang dua kepala lainnya, walau tidak menghilangkan keganasannya.

Perbedaan itu juga terlihat dalam gerak dan interaksi mereka, sehingga Ghidorah terasa seperti tiga makhluk yang bergerak sebagai satu kesatuan.

Pendekatan tersebut membuat Ghidorah di King of The Monsters tampil sebagai lawan yang sangat unik karena tiap kepalanya punya kehendak dan bisa berkomunikasi dengan caranya sendiri.

Teror yang Bertransformasi

King Ghidorah di 'Godzilla Minus Zero'. (TOHO)

Berbeda jauh dari versi 2019, Ghidorah dalam Minus Zero tidak langsung diperkenalkan sebagai naga berkepala tiga.

Dalam perkembangannya, ia berubah dari organisme asing tak berbentuk dengan tentakel menjadi makhluk bersayap dengan satu kepala mirip naga, sebelum akhirnya mengalami metamorfosis dan berubah menjadi naga emas berkepala tiga.

Di penghujung film, Ghidorah bahkan melakukan hal yang selama ini tidak pernah dilakukan di film-film sebelumnya: Menyerap sel Godzilla dan bertransformasi menjadi G-Ghidorah.

Perubahan bentuk itu memberi kesan bahwa Ghidorah bukan hanya hadir sebagai lawan berat Godzilla, tetapi juga sebagai ancaman yang sulit dipahami dan dikendalikan.

Kemunculannya menggeser skala ancaman dalam cerita. Manusia tidak lagi berhadapan dengan satu monster raksasa, melainkan dengan makhluk lain yang juga memiliki daya hancur luar biasa besar.

Pendekatan Ghidorah versi sutradara Takashi Yamazaki ini juga mengubah cara manusia memandang kaiju dan bagaimana mereka harus menghadapinya.

Ia juga menegaskan bahwa Minus Zero tidak dimaksudkan menjadi sekadar pertarungan panjang antara dua monster, tapi juga merajut hubungan rumit manusia dengan monster raksasa yang akhirnya jadi bagian penting dari drama film.

Flashy Duel versus Brutal Brawl

Perbedaan konsep ini otomatis memengaruhi cara mereka bertarung di layar lebar.

Jika versi 2019 menyuguhkan duel flashy nan sinematik berskala raksasa yang penuh ledakan, badai, petir dan semburan sinar penghancur di sana-sini, versi 2026 tampil jauh lebih brutal, sadis dan tanpa ampun meski elemen atomic breath milik Godzilla dan gravity beams dari Ghidorah tidak dihilangkan.

Jika duel Godzilla dan Ghidorah dalam King of The Monsters cenderung seperti jibaku antara anti-hero melawan villain, pertarungan akbar kedua kaiju tersebut di Minus Zero lebih terasa seperti perkelahian dua hewan buas sampai mati.

Ghidorah memanfaatkan sinar gravitasinya untuk melayangkan bangunan ke udara, mencabik tubuh Godzilla dengan brutal, bahkan hingga menggigit putus lengan sang raja monster.

Namun, disadari atau tidak, perdebatan di kalangan penggemar soal versi Ghidorah mana yang lebih baik justru membuktikan betapa fleksibelnya karakter ikonik ini.

Versi 2019 tetap juara dalam urusan kemegahan visual dan skala kekuatan ala mitologi, sementara versi 2026 sukses mencuri hati lewat pendekatan body horror dan ketegangan emosional khas film Jepang.

Pada akhirnya, dua perbedaan pendekatan tersebut membuat perbandingan antara dua versi King Ghidorah ini sulit disederhanakan menjadi soal kekuatan atau siapa yang lebih mengerikan.

Kemunculan King Ghidorah di King of The Monsters dan Minus Zero setelah debut layar lebar perdananya di 1964 lewat Ghidorah, The Three-Headed Monster adalah bukti bahwa monster ini memiliki fleksibilitas yang bisa diadaptasi di berbagai kontinuitas cerita meski dengan lore dan penerjemahan yang sama sekali berbeda dari sudut pandang banyak sutradara.

Seperti apapun desainnya, seperti apapun kisahnya, King Ghidorah akan tetap dikenal sebagai naga berkepala tiga musuh abadi Godzilla yang dapat membangun ancaman dengan cara yang berbeda.