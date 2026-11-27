Dua Wajah Naga Berkepala Tiga: King Ghidorah di KOTM dan Minus Zero, Mana yang Lebih Mengerikan?
Kolase King Ghidorah di Godzilla: King of The Monsters (2019) dan Godzilla Minus Zero (2026). (Istimewa)
Tiga Kepala, Tiga Kepribadian
Dalam King of the Monsters, Ghidorah digambarkan sebagai makhluk luar angkasa yang telah lama membeku di Bumi.
Menariknya, sutradara Michael Dougherty tak cuma mempertahankan ciri utama Ghidorah sebagai naga berkepala tiga. Ia juga memberikan masing-masing kepala karakter berbeda.
Tak cuma itu, sang sutradara juga mengonfirmasi bahwa ketiga kepala itu memiliki namanya sendiri, walau tidak pernah secara gamblang disebut dalam filmnya.
Kepala tengah, Ichi, adalah pemimpin, sementara dua kepala lainnya, Ni (kanan) dan San (kiri), memiliki kecenderungan masing-masing: satu lebih agresif dan lapar akan pertempuran, sedangkan yang lain cenderung polos dan punya intelektual yang lebih rendah ketimbang dua kepala lainnya, walau tidak menghilangkan keganasannya.
Perbedaan itu juga terlihat dalam gerak dan interaksi mereka, sehingga Ghidorah terasa seperti tiga makhluk yang bergerak sebagai satu kesatuan.
Pendekatan tersebut membuat Ghidorah di King of The Monsters tampil sebagai lawan yang sangat unik karena tiap kepalanya punya kehendak dan bisa berkomunikasi dengan caranya sendiri.
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Teror yang Bertransformasi
Berbeda jauh dari versi 2019, Ghidorah dalam Minus Zero tidak langsung diperkenalkan sebagai naga berkepala tiga.
Dalam perkembangannya, ia berubah dari organisme asing tak berbentuk dengan tentakel menjadi makhluk bersayap dengan satu kepala mirip naga, sebelum akhirnya mengalami metamorfosis dan berubah menjadi naga emas berkepala tiga.
Di penghujung film, Ghidorah bahkan melakukan hal yang selama ini tidak pernah dilakukan di film-film sebelumnya: Menyerap sel Godzilla dan bertransformasi menjadi G-Ghidorah.
Perubahan bentuk itu memberi kesan bahwa Ghidorah bukan hanya hadir sebagai lawan berat Godzilla, tetapi juga sebagai ancaman yang sulit dipahami dan dikendalikan.
Kemunculannya menggeser skala ancaman dalam cerita. Manusia tidak lagi berhadapan dengan satu monster raksasa, melainkan dengan makhluk lain yang juga memiliki daya hancur luar biasa besar.
Pendekatan Ghidorah versi sutradara Takashi Yamazaki ini juga mengubah cara manusia memandang kaiju dan bagaimana mereka harus menghadapinya.
Ia juga menegaskan bahwa Minus Zero tidak dimaksudkan menjadi sekadar pertarungan panjang antara dua monster, tapi juga merajut hubungan rumit manusia dengan monster raksasa yang akhirnya jadi bagian penting dari drama film.
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Pada akhirnya, dua perbedaan pendekatan tersebut membuat perbandingan antara dua versi King Ghidorah ini sulit disederhanakan menjadi soal kekuatan atau siapa yang lebih mengerikan.
Kemunculan King Ghidorah di King of The Monsters dan Minus Zero setelah debut layar lebar perdananya di 1964 lewat Ghidorah, The Three-Headed Monster adalah bukti bahwa monster ini memiliki fleksibilitas yang bisa diadaptasi di berbagai kontinuitas cerita meski dengan lore dan penerjemahan yang sama sekali berbeda dari sudut pandang banyak sutradara.
Seperti apapun desainnya, seperti apapun kisahnya, King Ghidorah akan tetap dikenal sebagai naga berkepala tiga musuh abadi Godzilla yang dapat membangun ancaman dengan cara yang berbeda.
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