JawaPos.com - Rei Ami curi perhatian setelah mendapat kesempatan baru di dunia hiburan. Penyanyi yang dikenal sebagai pengisi suara nyanyian karakter Zoey dalam film animasi Netflix KPop Demon Hunters tersebut resmi ditunjuk menjadi pembawa acara kompetisi musik terbaru ABC berjudul Who’s In The Band?.

Kabar ini menjadi langkah menarik dalam perjalanan karier Rei Ami, yang sebelumnya ikut mempopulerkan lagu “Golden” bersama grup fiktif HUNTR/X.

Mengutip laporan Deadline, Rei Ami telah menyelesaikan kesepakatan untuk memandu program yang dikembangkan oleh Richard Bacon, Simon Cowell, dan Savan Kotecha.

Acara ini dirancang sebagai kompetisi musik dengan konsep berbeda dari ajang pencarian bakat pada umumnya. Para peserta akan diuji secara langsung melalui format audisi yang mengutamakan kemampuan vokal dan penilaian cepat dari para juri.

Dalam setiap sesi, lima kontestan akan menyanyikan lagu yang sama secara bersamaan di dalam tabung kedap suara dengan warna berbeda.

Para juri berada di meja pencampur audio masing-masing untuk mengisolasi suara setiap peserta, kemudian menentukan siapa yang harus bertahan atau tersingkir secara langsung.

Format tersebut diharapkan memberikan pengalaman kompetisi yang lebih dinamis sekaligus memperlihatkan proses pembentukan grup pop dari sudut pandang industri musik.

Puncak kompetisi akan mempertemukan satu girl group dan satu boy group dalam babak final yang melibatkan pemungutan suara langsung.

Grup pemenang nantinya berkesempatan merekam album dengan produser eksekutif Savan Kotecha. Ia dikenal sebagai penulis lagu yang pernah bekerja dengan sejumlah musisi ternama, termasuk Ariana Grande, Katy Perry, Britney Spears, Ed Sheeran, dan One Direction.

Sebelum resmi diumumkan sebagai host, Rei Ami ternyata sudah terlibat dalam presentasi pilot acara tersebut yang direkam di London pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi Who’s In The Band? berada di bawah sejumlah perusahaan, termasuk Yes Yes Media, Syco Entertainment, dan Publicis Media Content Innovation, dengan dukungan Walt Disney Television Alternative. Richard Bacon, Simon Cowell, Savan Kotecha, serta Elisabeth Murdoch turut menjadi produser eksekutif.

Program ini memulai proses syuting pada Januari 2027 di Amerika Serikat dan ditargetkan tayang pada musim panas 2027 melalui ABC. Penayangannya juga akan tersedia melalui Disney+ dan Hulu sesuai wilayah distribusi.

Di luar proyek televisi tersebut, Rei Ami turut mempersiapkan perilisan musik baru pada 2027 setelah meluncurkan single “2LOUD” pada September 2026.