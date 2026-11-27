JawaPos.com - Perusahaan teknologi dan distribusi perfilman global, Qube Cinema, mengumumkan perekrutan Craig Dehmel sebagai Head of Studio Relations.

Kehadiran sosok berpengalaman dari industri perfilman Hollywood ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan studio besar, distributor independen, serta pemilik konten.

Craig Dehmel akan menjalankan tugas barunya dari Los Angeles, Amerika Serikat, dengan fokus mengembangkan jaringan bisnis dan memperluas kerja sama di sektor distribusi film internasional.

Mengutip laporan Deadline, Craig Dehmel merupakan veteran industri perfilman yang memiliki pengalaman sekitar 35 tahun. Sebelum bergabung dengan Qube Cinema, ia pernah menjabat sebagai Head of Global Distribution di IMAX.

Dalam posisi tersebut, Dehmel bertanggung jawab mengatur perencanaan, pemrograman, hingga distribusi berbagai film Hollywood, produksi berbahasa lokal, dokumenter, dan konten khusus ke lebih dari 1.700 layar IMAX di seluruh dunia. Pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan tanggung jawab barunya.

Karier Dehmel di dunia perfilman juga mencakup masa kerja selama 16 tahun di 20th Century Fox. Ia pernah menduduki sejumlah posisi senior dalam bidang penjualan, perencanaan strategis, dan distribusi internasional sebelum akhirnya dipercaya menjadi Executive Vice President of International Distribution.

Selain pengalaman profesionalnya, Dehmel juga merupakan anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ia bahkan telah menjadi dosen tamu di UCLA Anderson School of Management selama lebih dari dua dekade dengan memberikan materi mengenai bisnis perfilman global.

Dehmel akan memimpin pengembangan pelanggan strategis sekaligus memperkuat hubungan dengan para petinggi studio Hollywood, distributor independen, dan pemilik konten.

Peran tersebut berkaitan erat dengan pengembangan Qube Wire, layanan distribusi konten global milik Qube Cinema yang telah terhubung dengan lebih dari 7.000 bioskop di berbagai negara.

Melalui jaringan tersebut, perusahaan berupaya memberikan solusi distribusi yang semakin efisien bagi industri perfilman, termasuk dalam menjangkau pasar internasional.

CEO Qube Cinema, Harsh Rohatgi, menyambut positif bergabungnya Dehmel. Ia menilai pengalaman dan jaringan profesional yang dimiliki eksekutif tersebut akan membantu perusahaan memperkuat kemitraan dengan berbagai studio serta pelaku industri hiburan.

Sementara itu, Dehmel mengaku antusias bergabung dengan Qube Cinema di tengah perkembangan bisnis perusahaan dan perubahan lanskap distribusi film teatrikal.

Ia melihat peluang besar untuk memperluas jangkauan teknologi Qube serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra industri.

Perekrutan Craig Dehmel menjadi bagian dari upaya Qube Cinema memperkuat posisinya dalam ekosistem distribusi perfilman global.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di perusahaan besar seperti IMAX dan 20th Century Fox, kehadirannya diharapkan mampu membuka peluang kerja sama baru sekaligus memperluas jaringan Qube Wire.

Langkah ini juga menunjukkan semakin pentingnya teknologi distribusi dan kemitraan internasional dalam mendukung perkembangan industri bioskop di tengah perubahan bisnis hiburan dunia.