JawaPos.com – Belakangan ini, Netflix telah merilis potongan gambar baru untuk bagian 1 dari serial orisinal Korea, Tantara, yang dibintangi Song Hye Kyo

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/11), menarik perhatian, serial ini berlatar di industri hiburan Korea yang keras dan tanpa ampun pada tahun 60-an hingga 80-an.

Mengisahkan perjalanan bangkitnya orang-orang yang hampir tidak memiliki apa-apa, namun mempertaruhkan segalanya demi impian meraih kesuksesan yang gemilang.

Nantinya bagian 1 mengikuti kisah para tokoh utamanya, mulai dari masa kecil mereka yang penuh gejolak hingga pertemuan kembali saat dewasa

Terlihat dari gambar yang baru dirilis menampilkan Min Ja muda (Song Hye Kyo), Dong Gu (Gong Yoo), dan Jae Gwan (Kim Jeong Woo) yang sedang menyaksikan pertunjukan di sebuah pangkalan militer AS.

Kemudian terlihat Yang Ja (Lee Ha Nee) bernyanyi dengan penuh sukacita, memperlihatkan kerinduan yang mendalam akan kesuksesan

Seiring waktu, Min Ja bekerja di sebuah pabrik garmen, sementara Dong Gu mencari nafkah dengan menari di sebuah kelab.

Akan ada Min Hee (Seolhyun), putri Yang Ja, memiliki hubungan yang rumit perpaduan antara kasih sayang dan kebencian dengan Min Ja.

Sementara itu, Seok Gil Yeo (Cha Seung Won), seorang komposer ternama yang dikenal mampu mengubah penyanyi pendatang baru yang tidak dikenal menjadi bintang besar,

Di sisi lain Jae Gwan, sahabat dekat Min Ja dan Dong Gu, kini telah tumbuh menjadi seorang produser televisi yang disegani.

Serial ini akan merilis Bagian 1 pada tanggal 11 Desember, disusul oleh bagian-bagian berikutnya pada tanggal 18 dan 25 Desember.