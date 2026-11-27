JawaPos.com – Siap-sia ya, karena Yoon Kyung Ho akan menunjukkan aksi lucunya dalam film Korea Teen Cop yang tayang Januari 2027 mendatang

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/11), film lucu ini menyoroti kisah seorang detektif dengan wajah muda dan seorang siswa SMA yang berpenampilan dewasa sejak lahir.

Nantinya aktor Yoon Kyung Ho berperan sebagai Gyu Jin, seorang siswa SMA berusia 19 tahun yang memiliki penampilan begitu dewasa,

Terlihat wajahnya yang garang dan dewasa membuatnya tampak seperti seorang detektif, ia sebenarnya memiliki hati yang lembut dan kepolosan layaknya remaja pada umumnya.

Sang aktor mengungkapkan, “Ini adalah tawaran menyenangkan karena saya menyadari bahwa aspek-aspek dalam diri yang ku anggap sebagai kekurangan, justru bisa menjadi ciri khas.”

“Begitu mendengar premisnya, saya merasa ini adalah cerita tentang diri saya sendiri,” ungkapnya dengan antusias

Ia menambahkan, “Ini adalah film yang bisa dinikmati oleh semua kalangan usia dan dijamin akan mengundang gelak tawa.”

Karena sejak masa sekolah ia sering dibilang tampak lebih tua dari usia aslinya, Yoon Kyung Ho memanfaatkan pengalaman pribadinya untuk menghidupkan karakter ini.

Kemudian , ia memperhatikan pola bicara yang cepat serta gaya berjalan yang pemalu dengan bahu membungkuk sebagai ciri khas remaja introvert

Mengenang perannya tersebut, Yoon Kyung Ho berkata, “Peran ini terasa seperti sebuah anugerah yang memungkinkan saya untuk menghibur diri saya di masa lalu.”

Rekan mainnya, Kim Hye Yoon, turut mengungkapkan kekagumannya terhadap Yoon Kyung Ho dengan mengatakan, “Saya mendapatkan banyak energi di lokasi syuting berkat dirinya.”