JawaPos.com – Telah dinantikan banyak penggemar, acara Korea Golden Disc Awards ke-41 telah mengungkap jajaran artis penampil pertamanya, salah satunya ada CORTIS

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/11), HLL, selaku penyelenggara dan tuan rumah Golden Disc Awards, mengumumkan acara itu akan dihadiri A2O LITE, ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, AND2BLE.

Selain itu, boygrup hits CORTIS, Hearts2Hearts, KiiiKiii, RESCENE, TWS, Yena, Yeonjun dari TXT, dan ZEROBASEONE akan tampil di panggung Golden Disc Awards ke-41.

Acara ini akan di pimpin oleh Sung Si Kyung dan Mun Ka Young, yang pastinya menbampilkan kemampuan hebatnya

Rencananya, Golden Disc Awards ke-41 akan diselenggarakan di panggung luar ruangan khusus di Vietnam Exposition Center, Hanoi, pada tanggal 9 dan 10 Januari 2027.

Menunjukkan kehebatannya, boy grup baru asal Korea Selatan ini beranggotakan 5 orang di bawah naungan BIGHIT MUSIC.

Anggotanya adalah Martin, James, Juhoon, Seonghyeon, dan Keonho, di Amerika Serikat, mereka berada di bawah naungan Republic Records.

Hearts2Hearts memulai debut mereka pada tanggal 24 Februari dengan singel pertama bertajuk The Chase, ini menandai comeback pertama dalam waktu sekitar empat bulan.

Memiliki anggota berbakat yaitu Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian, dan Ye-on, grup ini melejit dalam waktu singkat.

Dengan visual serta bakat yang mereka miliki, grup ini berhasil debut pada 24 Februari 2025, disertai album singel pertama mereka, The Chase.