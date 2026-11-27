JawaPos.com – Menapaki popularitas, boygrup Korea TXT telah membagikan tampilan lebih dekat mengenai koreografi unik untuk lagu Angel Bite

Dikutip dari Soompi, Juma’at (27/11), para penggemar pun menyambut hal ini dengan antusias dan bahagia.

Tepatnya pada tanggal 24 November, grup tersebut merilis video latihan tari resmi untuk Angel Bite, yang menarik minat penggemar.

Karya tersebut diketahui merupakan bagian dari lagu utama dari mini album terbaru mereka, PERFECT STORM.

Video ini menampilkan gerakan tari kelima anggota dan sangat sinkron di sepanjang lagu yang begitu memikat.

Mereka juga special memberikan secara lengkap dengan berbagai formasi keren yang menjadi bagian dari koreografinya.

Dalam video, mereka mengenakan pakaian casual berwarna hitam dan disertai jeans,yang memperlengkap penampilan

TXT atau Tomorrow X Together merupakan salah satu boygrup asal Korea Selatan yang langsung menarik perhatian.

Grup ini menjadi yang pertama sebagai penampil utama di festival musik terkenal AS dan juga tampil selama dua tahun berturut-turut.

Pada awal debutnya, TXT sudah berhasil menduduki nomor satu di Gaon Album Chart dan Billboard World Albums Chart serta memasuki US Billboard 200 di urutan 140.