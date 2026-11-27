JawaPos.com – Dikenal memerankan Love Scout, Kim Do Hoon akan berperan di drama Korea bertajuk Retired Personnel Management

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/11), telah merilis teaser pertamanya, drama ini menyoroti Kim Chul Soo (Cha Seung Won), mantan agen rahasia National Intelligence Service (NIS).

Sambil mengelola tempat pencucian mobil di lingkungannya, ia bertemu Go Yo Han (Kim Do Hoon), seorang agen elite yang diturunkan jabatannya ke Tim Manajemen Personel Purnatugas (Retired Personnel Management Team).

Berharap untuk memulai lembaran baru, keduanya bekerja sama dan menjalin kemitraan yang tak terduga.

Dari teaser yang dibagikan, menampilkan kemampuan nyata kedua pria ini, dimana mereka diberi label purnatugas dan penurunan jabatan

Dengan mengenakan setelan jas, Kim Chul Soo melangkah keluar dari tempat pencucian dan melumpuhkan sekelompok lawan yang mengepungnya.

Menariknya, Go Yo Han juga tampak menyusup ke wilayah musuh dan terlibat dalam baku tembak yang spektakuler.

Meski kalah jumlah, ia berhasil melumpuhkan lawan-lawannya, menunjukkan kemampuan luar biasa yang memang diharapkan dari seorang super ace NIS.

Teaser diakhiri dengan penampilan Kim Chul Soo dan Go Yo Han yang wajahnya babak belur setelah menyelesaikan sebuah operasi gabungan.

Mereka mencoba melakukan high-five, tetapi justru meleset dengan cara yang jenaka, membuat keduanya menggelengkan kepala karena frustrasi

Drama ini rencananya akan tayang perdana pada 4 Januari 2027 pukul 20.45 KST, tungguin ya kelanjutannya.