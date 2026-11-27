JawaPos.com – Menarik perhatian, sekuel film Korea Mission: Cross telah merilis teaser, yang menampilkan Hwang Jung Min

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/11), kisah Park Kang Mu (Hwang Jung Min), mantan agen rahasia yang kini menjalani hidup sebagai suami rumah tangga akan dihadirkan

Kemudian sang istri, Mi Seon (Yum Jung Ah), menjadi seorang detektif di unit kejahatan kekerasan.

Nantinya Kang Mu dan Mi Seon menjalankan misi terbesar dalam hidup mereka: menghentikan organisasi misterius yang berupaya menyelundupkan artefak warisan budaya Korea ke luar negeri.

Poster baru menampilkan sosok Kang Mu dan Mi Seon, yang kembali dengan chemistry yang jauh lebih kuat.

Terlihat patung perunggu Maitreya yang sedang merenung serta tumpukan kotak misterius, yang mengisyaratkan kerja sama seru pasangan ini dalam misi untuk memulihkan artefak budaya

Slogan “Kerja sama yang meningkat ke level berikutnya, pasangan penuh aksi kembali beraksi” memberikan gambaran tentang misi dengan skala yang jauh lebih besar.

Adegan Kang Mu mantan agen khusus meluncur di sepanjang kabel sambil mengenakan celemek, sementara Mi Seon, detektif dari Unit Investigasi Kejahatan Kekerasan, menjadi daya tarik.

Ketika artefak budaya yang merupakan harta karun nasional dicuri dalam sebuah serangan oleh pihak tak dikenal, pasangan ini menerima misi rahasia dari Presiden (Cha In Pyo) untuk menemukannya

Ada pemeran lain yaitu Jung Man Sik, Yoon Kyung Ho, Im Seong Jae, Cha In Pyo, dan Kim Guk Hee, saksikan film ini pada 25 Desember.