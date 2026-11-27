Dalam Teaser Film Mission: Cross 2, Hwang Jung Min dan Yum Jung Ah Tingkatkan Kerja Sama
Hwang Jung Min dan Yum Jung Ah. (Soompi)
JawaPos.com – Menarik perhatian, sekuel film Korea Mission: Cross telah merilis teaser, yang menampilkan Hwang Jung Min
Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/11), kisah Park Kang Mu (Hwang Jung Min), mantan agen rahasia yang kini menjalani hidup sebagai suami rumah tangga akan dihadirkan
Kemudian sang istri, Mi Seon (Yum Jung Ah), menjadi seorang detektif di unit kejahatan kekerasan.
Nantinya Kang Mu dan Mi Seon menjalankan misi terbesar dalam hidup mereka: menghentikan organisasi misterius yang berupaya menyelundupkan artefak warisan budaya Korea ke luar negeri.
Poster baru menampilkan sosok Kang Mu dan Mi Seon, yang kembali dengan chemistry yang jauh lebih kuat.
Terlihat patung perunggu Maitreya yang sedang merenung serta tumpukan kotak misterius, yang mengisyaratkan kerja sama seru pasangan ini dalam misi untuk memulihkan artefak budaya
Slogan “Kerja sama yang meningkat ke level berikutnya, pasangan penuh aksi kembali beraksi” memberikan gambaran tentang misi dengan skala yang jauh lebih besar.
Adegan Kang Mu mantan agen khusus meluncur di sepanjang kabel sambil mengenakan celemek, sementara Mi Seon, detektif dari Unit Investigasi Kejahatan Kekerasan, menjadi daya tarik.
Ketika artefak budaya yang merupakan harta karun nasional dicuri dalam sebuah serangan oleh pihak tak dikenal, pasangan ini menerima misi rahasia dari Presiden (Cha In Pyo) untuk menemukannya
Ada pemeran lain yaitu Jung Man Sik, Yoon Kyung Ho, Im Seong Jae, Cha In Pyo, dan Kim Guk Hee, saksikan film ini pada 25 Desember.
***
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!