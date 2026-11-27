JawaPos.com – Menuai prestasi, album BREAK EVEN milik girlgrup Korea ILLIT menjadi rilisan mereka yang paling stabil penjualannya di tangga lagu Billboard 200

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/11), disambut antusias, mini album terbaru ILLIT, BREAK EVEN, memulai debutnya di peringkat ke-6 dalam tangga lagu Billboard Top 200 Albums

Dengan posisi tersebut, menjadikannya album pertama grup tersebut yang berhasil menembus 10 besar.

Bertahan selama tiga minggu di Billboard 200, BREAK EVEN kini menjadi album pertama ILLIT yang berada di posisi tersebut.

Tepatnya pada 24 November waktu setempat, Billboard mengungkapkan bahwa BREAK EVEN telah menempati tangga lagu tersebut selama tiga minggu berturut-turut, dengan menempati peringkat ke-153.

Membuat bangga, BREAK EVEN tetap kuat di peringkat ke-5 dalam tangga lagu Billboard World Albums dan peringkat ke-16 dalam tangga lagu Top Album Sales minggu ini.

Tak hanya itu, lagu utama terbaru ILLIT, You’re Under Arrest, menempati peringkat ke-35 di tangga lagu Billboard Global Excl. U.S. dan peringkat ke-48 di tangga lagu Global 200

Sebelumnya, It’s Me, juga tercatat telah berada di tangga lagu Global Excl. U.S. selama 29 minggu, dengan menempati peringkat ke-179.

ILLIT muncul pada Juni 2023, di acara sebuah survival ‘RU Next?’ yang menayangkan episode pertamanya.

Anggota ILLIT awalnya diumumkan berjumlah enam orang, dengan Youngseo meninggalkan grup sebelum debut.