JawaPos.com – Diperankan Kang Ha Neul, film Korea bertajuk Ode to My Father 2 (judul sementara) telah merilis poster dan teaser pertamanya

Dikutip dari Soompi, Jum’at (27/11), jadi hal menarik, Lee Sung Min berperan sebagai Jin Man, seorang ayah yang selama bertahun-tahun memikul tanggung jawab bagi keluarganya

Kang Ha Neul memerankan Se Joo, putra bungsu yang mendambakan kehidupan yang berbeda dari ayahnya, sementara Moon So Ri berperan sebagai Ok Ryeon, sosok ibu berhati hangat.

Akan ada Jung Sung Il bergabung dalam jajaran pemeran sebagai Dong Joo, putra sulung yang menjadi pilar pendukung bagi keluarga.

Kemudian Woo Ji Hyun memerankan putra kedua yang realistis, Gi Joo, sedangkan Park Jin Joo berperan sebagai anak ketiga, Hee Joo.

Ia sangat ceria dan penuh semangat menghidupkan suasana cerita, lalu ada Kim Geum Soon melengkapi keluarga tersebut sebagai sang bibi, Sung Ja.

Dalam poster terlihat Jin Man yang tersenyum cerah saat menggendong putra kecilnya, Se Joo, di punggungnya melewati sebuah gang di lingkungan yang familier.

Video yang menyertainya menampilkan sekilas momen-momen keseharian keluarga tersebut serta pasang surut kehidupan mereka, dengan Jin Man sebagai pusat ceritanya.

Kang Ha Neul menyebut keluarga sebagai “orang-orang yang melindungiku,” sementara Jung Sung Il mendefinisikannya sebagai “segalanya.”

Kim Geum Soon menggambarkan keluarga sebagai “sejarah hidupku,” dan Park Jin Joo menyebutnya “alasan aku bisa terus menjalani hidup.”

Film ini akan tayang di bioskop seluruh negeri selama libur Tahun Baru Imlek 2027, apa kamu siap menyaksikannya.