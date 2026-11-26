JawaPos.com – Drama Korea terbaru Portraits of Delusion yang dibintangi Suzy dan Kim Seon Ho dipastikan tayang perdana pada 6 Januari 2027 melalui platform streaming Disney+.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (25/11), Disney+ mengumumkan jadwal penayangan serial tersebut sekaligus merilis poster karakter dan poster bergerak yang memperlihatkan penampilan Suzy sebagai Song Jeong Hwa.

Karakter yang diperankan Suzy sebagai sosok perempuan misterius dengan identitas vampir yang menyimpan rahasia berbahaya.

Berlatar Gyeongseong pada 1935, serial ini mengusung genre misteri dan fantasi dengan atmosfer gelap yang memperlihatkan sisi berbeda dari Suzy dalam dunia perfilman Korea Selatan.

Dalam Portraits of Delusion, Suzy memerankan Song Jeong Hwa, perempuan yang telah mengasingkan diri dari dunia luar selama lebih dari setengah abad.

Sementara Kim Seon Ho berperan sebagai Yoon Yi Ho, seorang pelukis yang ditugaskan membuat potret dirinya.

Seiring proses pengerjaan lukisan tersebut, Yoon Yi Ho mulai menemukan berbagai misteri yang menyelimuti kehidupan Song Jeong Hwa, termasuk identitas dan keberadaan perempuan yang dipenuhi rumor serta kecurigaan tersebut.

Poster yang dirilis Disney+ menampilkan Suzy dengan kulit pucat, mata biru tajam, bibir berlumuran darah, serta taring vampir, sementara ukiran bunga plum merah di punggungnya menjadi salah satu elemen penting yang mengisyaratkan rahasia karakter tersebut.

Serial ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama yang dilaporkan memperoleh rating 9,97 dan telah mencapai 77 juta penayangan secara global, sehingga kehadiran versi drama turut menarik perhatian penggemar.

Poster bergerak yang dirilis memperlihatkan bunga plum merah perlahan mekar di punggung Song Jeong Hwa saat kelopak bunga berjatuhan, disertai tatapan tajam yang menggambarkan kecantikan sekaligus ancaman dari sosok vampir tersebut.