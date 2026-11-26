JawaPos.com – Drama Korea The Remarried Empress menghadirkan ketegangan dalam episode terakhir ketika Navier (Shin Min Ah) dan Heinrey (Lee Jong Suk) menghadapi Sovieshu (Ju Ji Hoon) dalam persidangan perceraian di istana kekaisaran.

Dilansir dari laman Soompi pada Rabu (25/11), Serial fantasi romantis yang tayang di Disney+ tersebut mengadaptasi novel web populer dengan kisah Navier, permaisuri Kekaisaran Timur, yang memilih memulai kehidupan baru setelah suaminya menceraikannya demi Rashta (Lee Se Young), seorang budak pelarian.

Dalam 2 episode penutup yang tayang pada 25 November, Navier menerima permintaan perceraian Sovieshu dan bersiap menjalani kehidupan baru bersama Heinrey, raja Kekaisaran Barat.

Cuplikan episode final memperlihatkan kedekatan Navier dan Heinrey yang semakin kuat setelah keduanya memutuskan membangun hubungan sebagai pasangan yang saling mendukung, termasuk ketika Heinrey melamar Navier dan memberikan pelukan hangat kepadanya.

Namun, perjalanan menuju kehidupan baru tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus karena Navier dan Heinrey harus berhadapan langsung dengan Sovieshu dalam persidangan perceraian.

Sementara Heinrey terlihat tetap tenang mendampingi Navier sepanjang proses berlangsung. Sebaliknya.

Sovieshu justru memperlihatkan kepahitan dan penyesalan atas keputusan perceraian yang sebelumnya ia inginkan, bahkan berusaha memohon kepada Navier agar tidak meninggalkannya.

Di tengah konflik perceraian tersebut, ambisi Rashta untuk memperoleh posisi sebagai permaisuri semakin tidak terkendali sehingga memicu perselisihan yang lebih besar di lingkungan istana kekaisaran.