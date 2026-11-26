JawaPos.com – Trailer terakhir Avengers: Doomsday mencatatkan 563 juta penayangan dalam 24 jam pertama setelah dirilis, menjadikannya trailer Disney dengan jumlah penonton tertinggi sepanjang masa sekaligus menempati posisi kedua dalam daftar trailer film paling banyak ditonton secara global.

Dilansir dari laman Deadline pada Rabu (22/1), Pencapaian tersebut melampaui teaser sebelumnya untuk Avengers: Doomsday yang meraih 503 juta penayangan serta teaser Deadpool & Wolverine saat Super Bowl 2024 yang mengumpulkan 365 juta penayangan.

Meski demikian, trailer terakhir Avengers: Doomsday masih berada di bawah trailer Spider-Man: Brand New Day yang mencapai 718,6 juta penayangan dalam 24 jam pertama dan mencatatkan pembukaan box office domestik sebesar USD 360 juta atau sekitar Rp5,95 triliun.

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Selain mencetak rekor penayangan, trailer terakhir Avengers: Doomsday juga memperoleh hampir satu juta penyebutan di media sosial dalam 24 jam pertama dan menjadi trailer paling banyak dibicarakan sejak 2023, setelah teaser awal film tersebut.

Trailer tersebut bahkan menempati tiga posisi teratas dalam YouTube Movie Trending Charts serta bertahan di lima besar trending Twitter/X selama delapan jam berturut-turut, sementara siaran langsung Doomsday Countdown Clock di YouTube mencatat 306 ribu penonton serentak.

Antusiasme publik turut diperkuat oleh rangkaian promosi global yang dimulai di Formula 1 Las Vegas, termasuk penampilan Chris Evans, Anthony Mackie, dan Simu Liu, serta berbagai instalasi promosi di sejumlah kota Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, seluruh materi promosi Avengers: Doomsday telah menghasilkan 3,3 miliar penayangan dan 4,8 juta penyebutan di media sosial, mencakup pengumuman pemeran, pengungkapan karakter, teaser, trailer, hingga materi promosi lainnya.

Pengumuman pemeran pada Maret 2025 sebelumnya juga mencatatkan 275 juta penayangan digital dan 3,1 juta interaksi selama siaran langsung yang berlangsung sekitar lima setengah jam, memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap film tersebut.