JawaPos.com - EXO-KASE semakin menarik perhatian menjelang debut resminya. Kai dan Sehun kembali membagikan foto teaser untuk mini album perdana bertajuk 'Waking Up The City'.

Kali ini, keduanya menghadirkan visual penuh warna dengan nuansa urban yang memperlihatkan karakter serta daya tarik masing-masing anggota. Rangkaian foto tersebut menjadi bagian dari promosi yang membuat penggemar semakin penasaran dengan konsep musik mereka.

Menurut laporan allkpop, EXO-KASE merilis foto teaser terbaru pada 19 November. Gambar-gambar tersebut menampilkan Kai dan Sehun dengan gaya visual yang mencolok, memadukan atmosfer kota modern dan sentuhan artistik.

Konsep tersebut memberikan gambaran tentang identitas unit yang ingin menghadirkan energi baru melalui perpaduan karakter kedua idol tersebut.

Debut EXO-KASE menjadi momen istimewa bagi Kai karena ini merupakan aktivitas unit resminya yang pertama sejak bergabung dengan EXO.

Sebelumnya, ia lebih banyak mengeksplorasi musik melalui karier solo dan telah merilis empat mini album. Sementara itu, Sehun sudah memiliki pengalaman menjalankan aktivitas subunit melalui EXO-SC bersama Chanyeol.

Ia juga memperluas aktivitas musiknya ke pasar internasional dengan merilis single berbahasa Mandarin pada Juli 2026.

Kolaborasi Kai dan Sehun tentu menjadi salah satu daya tarik utama proyek ini. Keduanya dikenal memiliki karakter panggung yang kuat serta gaya penampilan berbeda yang dapat saling melengkapi.

Kehadiran EXO-KASE pun membuka kesempatan bagi penggemar untuk melihat sisi musikalitas baru dari dua anggota EXO tersebut, kali ini dalam format duo.

Mini album 'Waking Up The City' dijadwalkan meluncur pada 1 Desember 2026, bersamaan dengan perilisan lagu utama dan video musiknya.

Sebelum tanggal tersebut, EXO-KASE telah menyiapkan rangkaian materi promosi, termasuk foto konsep, video teaser, dan highlight medley. Setiap perilisan memberikan petunjuk tambahan mengenai konsep serta atmosfer yang akan dibawa dalam album debut mereka.

Dengan semakin dekatnya tanggal perilisan, perhatian penggemar kini tertuju pada kejutan yang akan disuguhkan Kai dan Sehun. 'Waking Up The City' bukan sekadar proyek baru bagi keduanya, tetapi juga menjadi awal perjalanan EXO-KASE sebagai unit tersendiri.