JawaPos.com - Im Si Wan hadirkan kejutan bagi penggemar drama Korea melalui lagu terbaru berjudul “Like You”. Lagu tersebut menjadi bagian terakhir dari original soundtrack (OST) drama tvN Love in Disguise, yang juga dibintanginya bersama Seol In Ah.

Kehadiran Im Si Wan sebagai pengisi OST memberikan sentuhan berbeda karena ia tidak hanya memerankan karakter utama, tetapi juga menyampaikan emosi cerita melalui suaranya.

Menurut laporan allkpop, perusahaan produksi OST Stone Music mengumumkan bahwa “Like You” akan dirilis pada 24 November.

Lagu ini merupakan OST Part 7 sekaligus penutup rangkaian lagu vokal untuk drama tersebut. “Like You” mengusung genre soul pop dengan irama ceria dan melodi hangat yang menciptakan suasana manis.

Bagian chorus mengandalkan pengulangan frasa “Like You” untuk menggambarkan perasaan suka yang tulus kepada seseorang.

Melalui lagu ini, Im Si Wan turut membawa perasaan karakter yang diperankannya ke dalam musik. Nuansa romantis dan ringan diharapkan dapat memperkuat pengalaman penonton saat mengikuti kisah hubungan para tokoh dalam drama.

Tidak hanya lagu terakhir, album kompilasi OST Love in Disguise juga dijadwalkan dirilis pada 25 November. Album tersebut memuat total 46 lagu, terdiri dari tujuh lagu vokal dan 39 musik instrumental yang digunakan untuk mengiringi berbagai adegan penting.

Beberapa penyanyi yang terlibat di antaranya Youngseo dari ALLDAY PROJECT melalui “DARKROOM”, Meego dengan “Falling”, THAMA lewat “Drawn”, serta I.N Stray Kids yang membawakan “GUILTY PLEASURE”. Ada pula “Shadow” dari Min Jiwoon dan “Actually” dari Tuesday Beach Club.

Sementara itu, Love in Disguise merupakan drama bergenre thriller romantis yang mengisahkan seorang pewaris keluarga konglomerat generasi ketiga yang arogan dan menjadi tersangka pembunuhan.

Seorang detektif berlatar pasukan khusus kemudian menyamar sebagai sekretaris pribadi untuk menyelidiki kasus tersebut. Im Si Wan memerankan tokoh utama bersama Seol In Ah dalam cerita yang memadukan misteri, ketegangan, dan romansa.

Dengan perilisan “Like You”, Im Si Wan menutup rangkaian OST vokal drama Love in Disguise melalui kontribusi langsung sebagai penyanyi.