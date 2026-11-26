JawaPos.com - Gong Yoo rayakan perjalanan 25 tahun kariernya di industri hiburan melalui fan meeting bertajuk The Long Take di Manila, Filipina.

Acara yang berlangsung pada 21 November 2026 tersebut menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya ia bertemu langsung dengan penggemar Filipina dalam sebuah fan meeting solo.

Selain mengenang proyek-proyek ikoniknya, Gong Yoo juga membagikan kabar mengenai serial Netflix terbarunya, Tantara, yang dibintangi bersama Song Hye Kyo.

Menurut laporan allkpop, acara tersebut menghadirkan aktris sekaligus presenter Anne Curtis sebagai pembawa acara. Dalam sesi percakapan, Gong Yoo mengungkapkan rasa terkejutnya karena tidak menyangka telah menghabiskan 25 tahun di dunia akting.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemar yang terus memberikan dukungan selama perjalanan kariernya. Baginya, cinta dan perhatian penggemar menjadi salah satu alasan dirinya mampu bertahan hingga saat ini.

Gong Yoo turut mengenang sejumlah proyek populer yang membesarkan namanya, termasuk Coffee Prince, Goblin, Train to Busan, dan The Trunk.

Ketika membahas drama Goblin, ia bahkan bercanda bahwa dirinya lebih memilih menghabiskan waktu bersama karakter Kim Shin yang diperankannya sendiri karena memiliki banyak kemampuan.

Suasana semakin meriah ketika Anne Curtis dan Gong Yoo membicarakan adegan ikonik drama tersebut. Sang aktor juga mengikuti berbagai permainan bersama penggemar serta membawakan beberapa lagu untuk menghibur penonton.

Gong Yoo memperkenalkan proyek terbarunya, Tantara, serial Netflix yang mempertemukannya dengan Song Hye Kyo. Drama ini mengambil latar industri hiburan Korea Selatan pada era 1960-an hingga 1980-an.

Ceritanya mengikuti perjalanan orang-orang yang memiliki impian besar dan berjuang keras untuk meraih kesuksesan meskipun memulai kehidupan dengan keterbatasan.

Gong Yoo mengungkapkan bahwa proses syuting selama sekitar satu tahun menjadi pengalaman menyenangkan karena ia merasa memiliki chemistry yang baik dengan para pemain.

Tantara ditulis oleh Noh Hee Kyung dan disutradarai Lee Yoon Jung, sosok yang sebelumnya terlibat dalam drama Coffee Prince.

Dalam serial ini, Gong Yoo memerankan Dong Gu, sahabat masa kecil Min Ja yang diperankan Song Hye Kyo. Proyek tersebut juga menghadirkan Kim Seol Hyun, Cha Seung Won, dan Lee Ha Nee. Berdasarkan informasi Netflix, serial ini dijadwalkan tayang pada 11 Desember 2026.

Menjelang akhir acara, Gong Yoo menyebut pertemuan langsung dengan penggemar di berbagai kota sebagai salah satu pengalaman paling berkesan sepanjang 2026. Ia juga mengungkapkan harapannya untuk tetap sehat dan terus berkembang menjadi aktor yang lebih baik.