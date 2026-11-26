Hyper Knife (2025) – Drama yang dibintangi Park Eun Bin dan Sul Kyung Gu ini mengikuti Jung Se Ok, dokter jenius yang kehilangan izin praktik setelah berselisih dengan mentornya, Choi Deok Hee. Meski tak lagi bekerja di rumah sakit, Se Ok tetap melakukan operasi ilegal di ruang operasi bawah tanah. Pertemuan kembali dengan sang mentor membawa keduanya ke dalam konflik berbahaya yang dipenuhi obsesi, kekuasaan, dan balas dendam.