8 Drama Korea Medis Noir Ini Wajib Ditonton Setelah Doctor X: Mafia in White
Drama Doctor X (x @zapzee_net)
JawaPos.com - Drama Korea Doctor X: Mafia in White menghadirkan sisi gelap dunia medis melalui kisah Gye Su Jeong (Kim Ji Won), seorang ahli bedah brilian yang berani melawan sistem korup di rumah sakit.
Ceritanya tidak hanya berpusat pada tindakan operasi, tetapi juga memperlihatkan perebutan kekuasaan, ketidakadilan, dan dendam.
Bagi penonton yang menyukai ketegangan serupa, Allkpop merekomendasikan delapan drama Korea bertema medis noir berikut ini.
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Hyper Knife (2025) – Drama yang dibintangi Park Eun Bin dan Sul Kyung Gu ini mengikuti Jung Se Ok, dokter jenius yang kehilangan izin praktik setelah berselisih dengan mentornya, Choi Deok Hee. Meski tak lagi bekerja di rumah sakit, Se Ok tetap melakukan operasi ilegal di ruang operasi bawah tanah. Pertemuan kembali dengan sang mentor membawa keduanya ke dalam konflik berbahaya yang dipenuhi obsesi, kekuasaan, dan balas dendam.
Partners for Justice (2018–2019) – Menggabungkan dunia kedokteran forensik dan investigasi kriminal, serial ini mengikuti Baek Beom (Jung Jae Young), dokter forensik yang cerdas tetapi memiliki kepribadian tertutup. Ia bekerja sama dengan jaksa Eun Sol (Jung Yoo Mi) untuk mengungkap berbagai kasus melalui autopsi dan pemeriksaan bukti medis. Setiap penyelidikan menghadirkan misteri yang menuntut ketelitian.
Face Me (2024) – Drama yang dibintangi Lee Min Ki dan Han Ji Hyun ini menceritakan Cha Jung Woo, dokter bedah plastik dengan kemampuan luar biasa tetapi dikenal dingin. Hidupnya berubah ketika ia bekerja sama dengan detektif Lee Min Hyung untuk merekonstruksi wajah korban kejahatan. Kolaborasi tersebut justru menyeret Jung Woo ke dalam berbagai penyelidikan yang perlahan mengungkap misteri masa lalunya.
Doctor Detective (2019) – Serial ini mengangkat persoalan penyakit akibat lingkungan kerja dan kelalaian perusahaan. Do Joong Eun (Park Jin Hee) bekerja dalam tim investigasi penyakit akibat pekerjaan untuk mencari penyebab berbagai gangguan kesehatan yang dialami para pekerja. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak pula dugaan pelanggaran dan upaya perusahaan besar untuk menyembunyikan kebenaran.
Doctor Prisoner (2019) – Namkoong Min berperan sebagai Na Yi Je, dokter andal yang kehilangan posisinya setelah terlibat dalam skandal rumah sakit. Ia kemudian bekerja sebagai dokter penyakit dalam di penjara. Namun, tempat kerja barunya menjadi awal dari rencana balas dendam yang melibatkan narapidana berpengaruh, pejabat korup, dan orang-orang dengan kekuasaan besar.
Doctor Lawyer (2022) – So Ji Sub memerankan Han Yi Han, seorang ahli bedah berbakat yang kehidupannya berubah setelah sebuah operasi berakhir buruk. Ia kehilangan izin medis dan akhirnya beralih menjadi pengacara yang menangani kasus malapraktik. Dalam usahanya mencari kebenaran di balik kehancuran kariernya, Yi Han menemukan berbagai rahasia yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh.
Cross (2018) – Drama ini mengikuti Kang In Kyu (Go Kyung Pyo), dokter muda berbakat yang secara sukarela bekerja di rumah sakit penjara. Keputusannya ternyata didorong oleh keinginan membalas dendam atas pembunuhan ayahnya. Di tengah tugas menyelamatkan para narapidana, In Kyu harus menghadapi pertentangan antara tanggung jawab sebagai dokter dan dendam pribadinya.
Dr. Brain (2021) – Berbeda dari drama medis lainnya, serial yang dibintangi Lee Sun Kyun ini memadukan ilmu saraf dengan unsur fiksi ilmiah dan thriller psikologis. Koh Se Won merupakan ilmuwan yang mengembangkan teknik untuk mengakses ingatan orang yang telah meninggal melalui sinkronisasi otak. Namun, eksperimennya membawa konsekuensi mengerikan karena ia mulai mengalami ingatan, emosi, dan potongan identitas milik orang lain.
Delapan drama tersebut menawarkan sudut pandang berbeda tentang dunia medis, mulai dari investigasi forensik, korupsi rumah sakit, hingga eksperimen ilmiah yang berbahaya.
Jika Doctor X: Mafia in White berhasil menarik perhatian melalui konflik kekuasaan dan perjuangan melawan ketidakadilan, deretan serial ini bisa menjadi pilihan berikutnya untuk menikmati cerita medis Korea yang lebih gelap dan penuh ketegangan.
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