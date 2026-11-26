JawaPos.com - Momen spesial dalam konser perayaan 10 tahun debut TEN bertajuk TEN:CORE0110 di Shanghai, China. Penyanyi asal Thailand tersebut mendapat kejutan istimewa ketika Winwin hadir sebagai bintang tamu dan kembali berbagi panggung dengannya.

Pertemuan dua anggota WayV ini langsung mengundang antusiasme penggemar yang telah lama menantikan penampilan bersama mereka.

Menurut laporan allkpop, konser tersebut digelar pada 21 November di NECC Hong Arena, Shanghai. TEN menghadirkan pertunjukan dengan beragam genre musik, iringan band live asal Thailand, serta tata panggung yang dirancang untuk merayakan perjalanan kariernya selama satu dekade. Namun, kemunculan Winwin menjadi salah satu momen paling berkesan sepanjang acara.

Keduanya kembali menampilkan koreografi lagu Lovely yang sebelumnya pernah mereka bawakan melalui proyek Rainbow V milik WayV pada 2019. Penampilan tersebut menjadi reuni setelah sekitar tujuh tahun sejak kolaborasi pertama mereka.

Menariknya, meskipun waktu latihan bersama sangat terbatas, TEN dan Winwin tetap mampu mengingat gerakan koreografi yang pernah mereka ciptakan. Keduanya bahkan mengandalkan memori otot untuk menghidupkan kembali penampilan ikonik tersebut.

Reuni ini terasa semakin istimewa karena TEN dan Winwin telah memiliki hubungan pertemanan sejak masa trainee. Selain pernah beraktivitas bersama di NCT dan WayV, keduanya juga tumbuh bersama selama bertahun-tahun di industri musik.

Kehadiran Winwin di konser tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus perayaan persahabatan mereka di tengah perjalanan karier yang kini berkembang melalui jalur berbeda.

Konser Shanghai merupakan bagian dari rangkaian aktivitas TEN untuk merayakan satu dekade debutnya. Sebelumnya, ia telah menggelar tur solo di Amerika Serikat dengan mengunjungi 14 kota, mulai dari Seattle hingga New York, dan menjangkau sekitar 20.000 penonton.

Pada Juli 2026, TEN juga mendirikan agensi ILLIMNT dan merilis single OUTWEST yang memperlihatkan kemampuannya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.

Setelah menyelesaikan konser di Shanghai, TEN berencana melanjutkan berbagai aktivitas musik di Korea Selatan maupun negara lain.