JawaPos.com - Jeonghan SEVENTEEN akan berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus aktor Jepang, Ryosuke Yamada. Keduanya dipastikan merilis single digital berjudul Afterglow pada 14 Desember 2026.

Kolaborasi lintas negara ini menjadi salah satu proyek menarik Jeonghan setelah kembali aktif menjalani berbagai kegiatan musik usai menyelesaikan tugas pelayanan alternatif pada Juni lalu.

Menurut laporan allkpop, lagu Afterglow mengangkat makna cahaya yang masih tersisa setelah matahari terbenam.

Judul tersebut juga menggambarkan kesan mendalam yang bertahan lama. Konsep visual untuk proyek ini mengusung nuansa hitam dan putih dengan gaya elegan serta karakter kuat, sekaligus menonjolkan pesona kedua artis.

Kolaborasi ini berawal dari ketertarikan Ryosuke Yamada terhadap Jeonghan. Penyanyi Jepang tersebut sebelumnya memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan musisi internasional.

Ia kemudian merasakan kecocokan musikal dengan Jeonghan dan melihat potensi baru dari kolaborasi mereka. Pertemuan pertama keduanya berlangsung saat menjalani pemotretan untuk foto sampul single.

Meski baru pertama kali bertemu, keduanya langsung menunjukkan interaksi yang akrab dan mampu membangun suasana kerja yang nyaman.

Ryosuke Yamada dikenal sebagai anggota grup idola Jepang Hey! Say! JUMP yang juga memiliki karier akting. Ia telah aktif di industri hiburan sejak 2004 dan membangun popularitas melalui berbagai proyek musik maupun drama.

Sementara itu, Jeonghan merupakan salah satu vokalis SEVENTEEN yang memiliki banyak penggemar di Jepang. Kolaborasi ini sekaligus memperluas aktivitas musiknya di luar kegiatan grup.

Selain merilis Afterglow, Jeonghan dan Ryosuke Yamada juga akan tampil bersama dalam program musik tahunan Jepang, 2026 FNS Music Festival, pada 9 Desember 2026.

Penampilan tersebut akan menjadi kesempatan pertama bagi keduanya untuk memperkenalkan kolaborasi mereka di hadapan pemirsa televisi Jepang.

Jeonghan juga kembali hadir dalam acara tersebut setelah sekitar dua tahun lima bulan sejak penampilan terakhirnya pada edisi musim panas 2024.

Sementara itu, Jeonghan masih menjalani berbagai aktivitas bersama Joshua melalui proyek unit JOURNEY INTO [DREAMING]. Ia juga sebelumnya merilis mini album unit DREAMSCAPE bersama Joshua pada Oktober 2026.