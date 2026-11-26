JawaPos.com - Peta industri animasi Indonesia masih lekat dengan bayang-bayang Pulau Jawa. Dari kampus hingga studio produksi, pusat gravitasi kreativitas visual ini memang lama berputar di sana.

Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andrian Wikayanto, menilai kondisi ini berakar pada ketimpangan di sektor hulu.

Namun, di balik dominasi tersebut, denyut talenta di luar Jawa mulai menunjukkan pergerakan yang patut diperhitungkan.

"Sebenarnya memang dari hulu sendiri pendidikan animasi di Indonesia itu memang lebih banyak di Jawa. Bukan berarti menghilangkan asumsi kalau di luar Jawa itu tidak banyak talent," ujarnya.

Mereka yang sempat belajar atau bekerja di studio-studio besar di Jawa memilih pulang ke daerah asal dan membangun studio di kampung halamannya. Salah satunya adalah Piapi Animation Studio di Kota Padang, Sumatera Barat.

Studio ini lahir dari kombinasi semangat dan kenekatan anak muda. Awalnya, Heru Martio Wellyandi bersama kawan-kawan sesama mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas sibuk membuat karya animasi di laboratorium komunikasi. Menjelang kelulusan, mereka mulai berpikir untuk lebih mandiri, tak melulu mengandalkan peralatan kampus.

"Waktu itu kan jatuhnya kayak orang baru tamat kuliah. Kita enggak ada pengalaman, terus kami berpikir, bagaimana ya caranya mendapatkan pekerjaan?" kata Direktur Piapi Studio Heru Martio kepada ANTARA.

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Mendirikan sesuatu yang baru pastinya penuh tantangan. Heru dan kawan-kawan juga menghadapi orang-orang yang mempertanyakan kenekatan mereka.

"'Ngapain kalian bikin studio di Padang?' Bahasanya begitu. 'Ngapain bikin di Padang yang bisa dibilang enggak ada kampusnya, enggak ada ekosistemnya, enggak ada apa-apa. Kenapa bikin itu?'", tiru Heru yang sempat bekerja di dua studio animasi Jakarta, yakni MD Animation dan The Little Giantz.

Namun, ia percaya bahwa talenta ada di mana saja, tergantung dari cara mereka memaksimalkan potensi yang ada. Para pendiri membuka program magang bernama Piapi Junior. Mereka memberi pelatihan animasi secara cuma-cuma selama enam bulan. Tiga bulan pertama, mereka menjadi guru, tiga bulan berikutnya, para murid dari generasi pertama gantian menjadi guru untuk orang-orang baru. Mereka yang berbakat dan punya potensi ditawari untuk bergabung menjadi bagian dari studio.

"99 persen Piapi ini dari anak magang dan anak pelatihan yang kemudian bekerja di sini," kata Heru, menambahkan mereka tidak pernah aktif merekrut.

"Sebenarnya resource kita banyak di sini, cuma mereka butuh tempat belajar dan itu juga tujuan Piapi, visi kita adalah menjadi wadah (belajar)," kata Heru.

Pada empat tahun pertama, mereka memberikan pelatihan gratis selama setahun. Piapi menyediakan tempat dan mentor. Para murid bisa belajar tanpa ada kewajiban bekerja untuk studio. Mereka dibebaskan untuk bekerja di tempat lain.

"Yang penting, kita ingin cari talent sebanyak-banyaknya, dari Sumatera Barat ini kemudian mereka bisa tumbuh. Mana tahu nanti mereka bisa balik lagi ke Padang untuk mengembangkan (animasi) lagi di Sumatera Barat," jelas dia.

Visi ini selaras dengan arti Piapi yang diambil dari bahasa Minang, artinya adalah korek api. Harapannya studio ini agar bisa memercikkan api kecil yang kelak mengobarkan harapan animasi dari Sumatera Barat mulai terwujud.

Dari empat orang, tim Piapi Studio pernah berkembang hingga hampir 60 orang. Puncaknya terjadi saat pandemi COVID-19 saat proyek berdatangan tanpa henti. Kini, timnya menjadi sekitar 20 orang yang sibuk mengerjakan berbagai pesanan dari dalam dan luar negeri.

Satu dekade sudah Piapi Studio berdiri. Heru punya impian mulia untuk sepuluh tahun mendatang: menjadi wadah untuk animator di Sumatera Barat.

"Banyak banget yang saya temui di Sumatera Barat ini, dia bertalenta tapi mungkin ada halangan, nggak bisa atau nggak boleh merantau, atau mungkin nggak punya uang untuk merantau. Kami ada di Padang untuk mengembangkan bakatnya, kami tetap bisa menjadi wadah di sini."

Klien dari negeri jiran

Satu dari segelintir studio animasi di Padang ini awalnya membuat film Kirai Pacu Itiak yang lahir saat mereka masih berkarya di kos-kosan, hanya bermodal laptop pribadi dan meja milik orang tua yang dimodifikasi menjadi meja kerja.

Proyek pertama ini tak disangka-sangka menjadi juara kompetisi promosi pariwisata. Uang hasil perlombaan itu menjadi modal untuk mendirikan studio. Para mahasiswa itu menyewa sebuah rumah untuk menjadi markas baru mereka pada 2016.

Kirai Pacu Itiak kembali diikutkan ke festival nasional. Mereka tidak mendapat juara, tetapi dilirik oleh seorang produser yang ingin bekerja sama membuat konten untuk dijual ke televisi. Empat anak muda ini ditantang untuk membuat 13 episode. Tantangan yang berat bagi para pemula yang butuh empat bulan untuk mengerjakan animasi berdurasi enam menit. Mereka ditawari jalan tengah agar bisa merampungkan serial sesegera mungkin.

"Akhirnya produser itu nawarin, 'Ya sudah, kalau nggak begini, saya ada ide, saya ada tim juga. Piapi kita bantu yuk bikin proyek ini bareng. Kalau tembus ke TV, ini kita jadikan proyek bareng,'" tutur Heru.

Jadilah serial Riska dan Si Gembul, proyek perdana Piapi Studio yang tayang di salah satu televisi swasta.

Kini, Piapi Studio mengerjakan pesanan dari berbagai klien, termasuk platform streaming Malaysia DurioPlus. Studio Padang ini mengerjakan animasi-animasi orisinal yang tayang di platform tersebut. Selain Malaysia, mereka juga mengerjakan proyek-proyek dari Singapura, juga Korea Selatan.

"Kebanyakan proyek kita dari Malaysia sih. Kayaknya bahasa juga mempengaruhi. Klien pernah ngomong ke kita cukup nyaman untuk berkomunikasi dengan bahasa Melayu," kata Heru.

Budi Ani si Badak Kecil

Piapi Studio punya mimpi lain: menciptakan karya mereka sendiri sebagai sebuah kekayaan intelektual (IP) berbasis karakter. Dari semangat ini lahirlah Budi Ani si Badak Kecil.

Budi Ani si Badak Kecil adalah judul yang sedang ditayangkan di platform YouTube. Serial ini berkisah tentang petualangan kakak beradik badak kecil bernama Budi dan Ani dalam kehidupan sehari-hari yang penuh rasa ingin tahu.

Ide awalnya dimulai sejak satu dekade lalu. Di sela mengerjakan pesanan klien, mereka menyisihkan waktu dan tenaga untuk mengembangkan judul milik mereka sendiri.

"Pasti orang tanya, kenapa nggak kerbau ya? Kan Padang, Minang identik dengan kerbau," ia tertawa kecil.

Rupanya, mereka memang berniat mengangkat cerita dengan karakter hewan-hewan endemik untuk memperkenalkan binatang yang hampir punah kepada anak-anak. Budi si badak sudah ada di rencana awal. Ia ditemani dua temannya, Tegi si trenggiling dan Rara si merak. Seiring berlalunya waktu, mereka memutuskan untuk fokus kepada badak dan menambah karakter Ani, adik dari Budi.

Pilihan kombinasi nama yang familier karena banyak dipakai di buku-buku pelajaran bahasa Indonesia masa silam ini bukanlah kebetulan.

"Kita berharap ketika orang tua mendengar Budi Ani ini kayak, 'Ini kok kayak yang dulu dia pelajari.' Terus dia lihat filmnya, lalu dia pertontonkan ke anak-anaknya. Karena kalau ditanya anak-anak sekarang pasti enggak tahu 'Ini Budi, ini Ani'," ia terkekeh.

Unsur lokal tetap dipertahankan, meski tidak terlalu kental, karena ia berharap serial ini bisa menjangkau penonton yang lebih luas. Tetap ada sentuhan budaya seperti bahasa Minang yang terselip di percakapan.

"Karena memang dari awal kita set Budi Ani ini untuk ngejar pasar global ataupun internasional," katanya optimistis.

Ada alasan kuat mengapa Heru bersikeras punya serial animasi orisinal alias IP berbasis karakter. Ia tak mau hanya berakhir jadi penyedia jasa semata.

"Kalau servis ya itu kita ngerjain punya orang dan selesai. Tapi sampai kapan nih kita ngerjain punya orang terus? Untuk kami pribadi, kami (merasa) harus punya karya sendiri."

Di masa depan, ia berharap karakter-karakter yang lahir dari tangan animator Piapi bisa dijadikan IP yang muncul dalam berbagai produk turunan. Badak kecil biru nan menggemaskan ini mungkin kelak bisa muncul dalam bentuk boneka, baju, bahkan gim.

"Sebenarnya IP ini luas banget pengembangan bisnis dan potensinya. Kenapa juga itu yang kita mau incar ke depannya," ungkap Heru.

Laporan Animation Report 2026 mencatat lebih dari setengah (66,2 persen) studio yang terdata (262 studio) berpusat di Jakarta. Hanya seperempat yang tersebar di luar Jawa.