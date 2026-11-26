JawaPos.com - Memiliki segudang talenta, boygrup Korea RIIZE akan tampil di festival Tecate Pa'l Norte tahun depan.

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/11), popularitas RIIZE meningkat dan penggemar tak sabar mennatikan penampilan panggung mereka.

Festival musik besar asal Meksiko, Tecate Pa'l Norte, mengumumkan jajaran penampil bertabur bintang untuk tahun 2027.

Rencananya, RIIZE akan naik panggung pada hari pertama festival yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Acara spesial ini dijadwalkan akan digelar mulai tanggal 26 hingga 28 Maret di Parque Fundidora, Monterrey, Meksiko.

Tak hanya RIIZE, daftar penampil tahun depan mencakup nama-nama besar sebagai penampil utama (headliner) seperti Travis Scott.

Akan ada Post Malone, dan Charli XCX, serta The Neighbourhood, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Joji, dan banyak lagi.

RIIZE menjadi boy group K-pop tercepat dalam sejarah yang menggelar konser di Tokyo Dome setelah debut mereka.

Konser mereka di Tokyo juga dalam rangka merayakan sekitar dua tahun lima bulan sejak debut mereka pada September 2023.