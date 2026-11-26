Yook Sungjae BTOB Salah Tingkah saat Bersama Park Min Young dalam Cuplikan Drama Nine to Six
Yook Sungjae dan Park Min Young (Soompi)
JawaPos.com - Yook Sungjae BTOB kini membuktikan kepiawaiannya dalam drama Korea Nine to Six, dimana ia beradu akting dengan Park Min Young.
Dilansir dari Soompi, Kamis (26/11), Park Min Young berperan sebagai Kang Yi Ji, seorang wakil manajer yang teliti di departemen hukum dengan pengalaman selama 10 tahun.
Dalam drama ini, Yook Sungjae memerankan Han Sun Woo, seorang karyawan magang yang ceria, berhati hangat, dan memiliki insting yang tajam.
Dalam cuplikan, dibuka dengan adegan Kang Yi Ji yang sedang duduk di bangku taman saat Han Sun Woo menghampirinya.
Kemudian Kang Yi Ji bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Han Sun Woo menjawab, "Ada sesuatu yang harus kusampaikan padamu."
Kini, meski Kang Yi Ji menepisnya dengan berkata, "Tidak perlu," Han Sun Woo justru membungkuk untuk memberikan minuman berenergi seraya berkata, "Kamu belum makan, kan? minum ini dulu," lalu beranjak pergi.
Menariknya, Kang Yi Ji menerima telepon dari Kim Dong Seok (Bae Yoo Ram), kekasih yang baru dipacarinya selama 100 hari, pria yang baru saja melamarnya secara terbuka di sebuah restoran.
Kang Yi Ji menjawab, "Sudah kubilang jangan meneleponku." Kim Dong Seok meminta maaf dan mengajak bertemu langsung, lalu mengusulkan untuk datang ke Bansang-dong.
Kang Yi Ji bertanya dengan nada terkejut, "Bagaimana kamu tahu aku ada di Bansang-dong?" yang membuat makin seru alurnya.
Secara tiba-tiba, Kang Yi Ji kembali dihampiri oleh Han Sun Woo, yang kali ini datang membawa sekantong penuh roti. Saksikan drama ini pada 25 November pukul 21.00 KST.
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