JawaPos.com - Siapa sih yang tak mengenal Choi Hyun Wook, aktor asal Korea itu akan beradu akting dengan Jung Chaeyeon dalam drama Green Light.

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/11), drama yang akan tayang pada tahun 2027 ini menyoroti Kang Tae Yang (Choi Hyun Wook), seorang pelempar (pitcher) bisbol bintang di SMA yang kemudian masuk fakultas hukum.

Ia bertemu dengan Song Ji Woo (Jung Chaeyeon), yang menyimpan sebuah rahasia, melalui bisbol, mereka belajar tentang hukum, hingga cinta.

Menariknya, dalam bisbol, istilah green light merujuk pada wewenang seorang pelari untuk mencoba melakukan steal (mencuri base) berdasarkan penilaiannya sendiri.

Selain itu, untuk konteks asmara, istilah ini menandakan bahwa seseorang menunjukkan ketertarikan.

Nantinya Choi Hyun Wook memerankan Kang Tae Yang, mahasiswa hukum tahun pertama di Universitas Hankuk sekaligus pelempar di tim bisbol universitas tersebut.

Dikenal sebagai sosok yang lugas, setia, dan optimis, ia merupakan pelempar SMA papan atas yang mendominasi berbagai turnamen nasional.

Kang Tae Yang pun masuk fakultas hukum demi mengejar cinta pertamanya, Song Ji Woo, yang menjadi perhatian tersendiri.

Ada kesulitan yang ia alami, yaitu saat beradaptasi dengan kehidupan kampus hingga membaca karakter Mandarin dalam buku teksnya, namun hal itu tak membuatnya berhenti mengejar Song Ji Woo.

Choi Hyun Wook mengungkapkan, "Aku merasa senang karena proyek ini akan menjadi kesempatan bagi saya untuk menunjukkan sisi lain dari diriku."

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