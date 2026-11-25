JawaPos.com - Jeongyeon TWICE siap membuka babak baru dalam kariernya dengan terjun ke dunia akting layar lebar. Ia memperlihatkan transformasi berbeda sebagai seorang perwira perawat militer dalam foto karakter perdana film New Recruit: The Movie: Ghosts Live in the Military Hospital.

Proyek ini menjadi debut resmi Jeongyeon sebagai aktris setelah dikenal luas sebagai salah satu anggota grup K-Pop TWICE.

Pada 24 November 2026, distributor KT Studio Genie merilis sejumlah foto karakter yang menampilkan Jeongyeon sebagai Yoo Jeongyeon.

Dalam film tersebut, ia berperan sebagai perwira perawat yang bertugas merawat para pasien di rumah sakit militer. Penampilannya terlihat rapi dan profesional dengan seragam dinas serta rambut yang tertata.

Salah satu foto memperlihatkannya memegang papan catatan pasien, sementara gambar lainnya menampilkan ekspresi tegang ketika berada di area rumah sakit yang gelap.

Menurut laporan allkpop, karakter yang dimainkan Jeongyeon bukan sekadar petugas medis yang menjalankan tugas sehari-hari.

Yoo Jeongyeon justru ikut berusaha mengungkap berbagai kejadian aneh dan rumor menyeramkan yang menyelimuti rumah sakit militer tersebut.

Jeongyeon mengungkapkan bahwa dirinya mempelajari kehidupan nyata perwira perawat militer melalui berbagai dokumenter. Ia bahkan memperhatikan detail kecil, mulai dari cara mengenakan seragam, berjalan, hingga kebiasaan membawa buku catatan dan pulpen.

Sutradara Min Jin Ki turut memberikan pujian terhadap penampilan perdana Jeongyeon di depan kamera film. Ia menilai sang penyanyi mampu menghadirkan karakter perwira perawat dengan pembawaan yang tegas dan meyakinkan.

Sutradara tersebut juga mengaku sangat puas dengan penampilan Jeongyeon serta energi positif yang dibawanya ketika berinteraksi dengan para pemain lain.

New Recruit: The Movie merupakan film spin-off dari serial komedi militer populer New Recruit yang dikenal melalui penggambaran kehidupan tentara Korea Selatan.

Kali ini, cerita beralih ke sebuah rumah sakit militer yang awalnya dianggap sebagai tempat istirahat menyenangkan oleh para prajurit baru.

Namun, suasana berubah setelah mereka mendengar rumor tentang kejadian mengerikan di tempat tersebut dan berusaha mencari tahu rahasia di baliknya. Film ini turut dibintangi Ryu Kyung Soo, Kim Min Ho, Nam Tae Woo, dan sejumlah aktor lainnya.

Film New Recruit: The Movie: Ghosts Live in the Military Hospital dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 Desember 2026. Kehadiran Jeongyeon menjadi salah satu daya tarik tersendiri karena proyek tersebut menandai langkah pertamanya sebagai aktris layar lebar.

Penggemar kini menantikan bagaimana ia membawakan karakter yang jauh berbeda dari citra ceria dan energik yang selama ini ditampilkan bersama TWICE.