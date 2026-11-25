JawaPos.com - Serial thriller kriminal The Blue Road berhasil mencuri perhatian penonton internasional setelah masuk jajaran Netflix Global Top 10.

Drama yang mempertemukan aktor Korea Selatan Son Suk Ku dan aktor Jepang Eita Nagayama tersebut menempati posisi keenam dalam kategori serial televisi global. Pencapaian ini diraih hanya beberapa hari setelah penayangannya pada 20 November 2026.

Menurut laporan Zapzee pada 23 November 2026, berdasarkan data platform analitik FlixPatrol, The Blue Road juga berhasil menduduki posisi pertama di enam negara dan wilayah, yaitu Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Serial ini turut menempati peringkat kedua di Taiwan, Vietnam, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, serta Pakistan. Sementara itu, popularitasnya juga terlihat di Jepang, Arab Saudi, Oman, hingga sejumlah negara Eropa dan Amerika Selatan.

The Blue Road merupakan serial thriller kriminal dengan total delapan episode. Ceritanya berpusat pada dua detektif dari Korea Selatan dan Jepang yang harus bekerja sama menyelidiki serangkaian pembunuhan misterius yang terjadi lintas negara.

Latar cerita mengambil suasana Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan bersama oleh Korea Selatan dan Jepang, sehingga menghadirkan nuansa sejarah sekaligus ketegangan dalam penyelidikan kasus.

Son Suk Ku memerankan Kim Seok, seorang detektif dari Kepolisian Metropolitan Seoul. Sementara itu, Eita Nagayama berperan sebagai Inose, detektif dari Kepolisian Metropolitan Tokyo.

Keduanya memiliki karakter dan pendekatan berbeda dalam menangani kasus, tetapi harus mengesampingkan perbedaan demi mengungkap rangkaian pembunuhan tersebut. Serial ini juga dibintangi Kim Shin Rock, Choi Sung Eun, dan Jung Jae Young.

Drama ini disutradarai Han Jun Hee, yang sebelumnya dikenal melalui serial Netflix D.P.. Keberhasilan The Blue Road menembus peringkat keenam global memperlihatkan besarnya minat penonton terhadap kolaborasi produksi Korea Selatan dan Jepang.

Dengan cerita kriminal lintas negara serta jajaran pemain dari dua industri hiburan, serial ini menjadi salah satu tontonan yang menarik perhatian pelanggan Netflix pada November 2026.