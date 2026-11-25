JawaPos.com - Kim Hye Yoon dan aktor Yoon Kyung Ho siap beradu akting dalam film Korea terbaru berjudul High School Detective atau Teen Cop.

Mengusung genre komedi aksi dan investigasi, film ini menawarkan konsep unik tentang dua orang dengan usia dan penampilan yang bertolak belakang. Keduanya akan terlibat dalam sebuah kasus misterius setelah menyamar sebagai siswa pindahan di sekolah menengah atas.

Menurut laporan Zapzee pada 24 November 2026, film ini mengisahkan Hee Yeon yang diperankan Kim Hye Yoon, seorang detektif berusia 30 tahun dengan wajah awet muda. Ia merupakan lulusan terbaik akademi kepolisian yang harus menjalankan penyamaran sebagai siswi SMA.

Di sisi lain, Yoon Kyung Ho memerankan Kyu Jin, seorang pemuda berusia 19 tahun yang justru memiliki penampilan jauh lebih dewasa dibandingkan teman-teman seusianya.

Perbedaan penampilan tersebut menjadi sumber komedi utama dalam cerita. Hee Yeon terlihat seperti remaja biasa meskipun sebenarnya telah berusia 30 tahun dan memiliki kemampuan investigasi profesional.

Sebaliknya, Kyu Jin tampak seperti orang dewasa, tetapi sebenarnya memiliki kepribadian polos, sensitif, dan berhati lembut. Pertukaran kesan antara usia dan penampilan keduanya membuat kisah ini terasa berbeda dari film detektif pada umumnya.

Poster perdana yang dirilis memperlihatkan kedua karakter sebagai siswa pindahan yang mencurigakan. Kyu Jin tampak kebingungan dengan ekspresi polos, sedangkan Hee Yeon tampil mengenakan seragam sekolah dengan senyum penuh arti.

Slogan “Suspicious transfer students have arrived” atau “Siswa pindahan mencurigakan telah tiba” semakin memperkuat gambaran tentang penyamaran mereka.

Dalam teaser trailer, Hee Yeon dan Kyu Jin terlihat tiba di SMA Taeyang pada hari yang sama. Perilaku serta penampilan mereka langsung menarik perhatian lingkungan sekolah.

Interaksi keduanya menghadirkan percakapan jenaka, sementara rangkaian adegan aksi memberikan petunjuk bahwa kehidupan sekolah yang tampak biasa sebenarnya menyimpan penyelidikan berbahaya. Hee Yeon bahkan mengajak Kyu Jin bekerja sama untuk mengungkap kasus tersebut.

Disutradarai Yang Jun Ho, High School Detective dijadwalkan hadir di bioskop Korea Selatan pada Januari 2027. Perpaduan komedi, aksi, penyamaran, dan misteri menjadi daya tarik utama film ini.

Penonton akan mengikuti bagaimana dua karakter dengan kepribadian serta penampilan yang bertolak belakang membangun kerja sama untuk menyelesaikan sebuah kasus.