JawaPos.com - Penyanyi sekaligus aktris Korea Selatan IU resmi mengumumkan rangkaian tur dunia terbarunya untuk tahun 2027.

Kabar tersebut langsung menarik perhatian penggemar, terutama UAENA di Indonesia, setelah Jakarta masuk dalam daftar kota yang akan dikunjungi. Tur ini akan dimulai dari kawasan Asia pada Januari 2027 dan berlanjut ke sejumlah kota di Asia serta Australia.

Menurut laporan Soompi pada 22 November 2026, pengumuman resmi disampaikan IU pada tengah malam waktu Korea tanggal 23 November.

Rangkaian awal tur akan dibuka di Bangkok pada 16 dan 17 Januari, kemudian berlanjut ke Bulacan pada 30 dan 31 Januari. Setelah itu, IU dijadwalkan tampil di Kaohsiung pada 13 dan 14 Februari serta Sydney pada 27 Februari 2027.

Pada Maret, penyanyi yang dikenal lewat lagu Love Wins All tersebut akan menyambangi Singapura pada 6 dan 7 Maret serta Kuala Lumpur pada 27 dan 28 Maret. Perjalanan tur kemudian berlanjut ke Tokyo pada 7 dan 8 April, Taipei pada 17 dan 18 April, serta Hong Kong pada 24 dan 25 April.

Kabar yang paling dinantikan penggemar Indonesia adalah kepastian Jakarta sebagai salah satu tujuan konser. IU dijadwalkan tampil di ibu kota Indonesia pada 8 dan 9 Mei 2027.

Dua tanggal tersebut menjadi bagian dari rangkaian tur yang diumumkan pada tahap awal, sehingga UAENA Tanah Air memiliki kesempatan untuk menyaksikan penampilan sang penyanyi secara langsung.

Meski telah mengumumkan sejumlah kota, daftar tersebut belum menjadi keseluruhan jadwal tur. IU dan timnya menyampaikan bahwa informasi mengenai tanggal serta lokasi tambahan akan diumumkan kemudian.

Dengan demikian, penggemar di negara lain masih memiliki peluang untuk masuk dalam daftar tujuan konser berikutnya.

Pengumuman 2027 World Tour ini menjadi kabar besar bagi penggemar IU menjelang tahun baru. Selain menantikan daftar kota tambahan, UAENA kini dapat mulai memperhatikan jadwal konser di masing-masing negara, termasuk dua tanggal penampilan di Jakarta pada Mei 2027.

Informasi mengenai tempat konser dan penjualan tiket tetap perlu menunggu pengumuman resmi berikutnya.