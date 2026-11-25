JawaPos.com - G-Dragon BIGBANG kembali menyiapkan proyek musik bersama sejumlah musisi ternama melalui program variety Good Day 2.

Setelah musim pertamanya menarik perhatian penonton, acara tersebut dipastikan berlanjut dengan menghadirkan jajaran produser dari berbagai latar belakang musik. Kehadiran nama-nama populer seperti Soyeon i-dle dan 3RACHA Stray Kids membuat musim terbaru ini semakin dinantikan.

Menurut laporan Soompi pada 23 November 2026, musim kedua Good Day akan kembali dipimpin oleh produser Kim Tae Ho, yang dikenal melalui program Infinite Challenge.

Dalam acara ini, G-Dragon berperan sebagai produser utama yang mengumpulkan cerita dan pengalaman orang-orang dari berbagai bidang untuk kemudian mengubahnya menjadi sebuah karya musik. Proses kreatif tersebut juga menjadi bagian penting dari tayangan reality show ini.

Jajaran produser musim kedua mencakup Code Kunst, Choi Jung Hoon dari JANNABI, Soyeon dari i-dle, serta 3RACHA yang terdiri dari Bang Chan, Changbin, dan Han dari Stray Kids.

Selain itu, musisi HANRORO dan Park Myung Soo yang dikenal dengan nama DJ G-park juga akan ikut bergabung. Total terdapat delapan nama atau kelompok produser yang akan bekerja bersama G-Dragon.

Kolaborasi para musisi dengan karakter dan gaya bermusik berbeda ini diharapkan menghasilkan karya yang mampu menjangkau berbagai generasi pendengar.

G-Dragon ingin menghadirkan musik yang tidak hanya menarik perhatian penggemar K-pop, tetapi juga memiliki daya tarik lebih luas di tangga lagu. Perpaduan pengalaman para produser menjadi salah satu hal yang membuat proyek ini menarik untuk diikuti.

Selain menghadirkan kolaborasi musik, proyek tersebut juga membawa misi sosial. Tim produksi mengungkapkan bahwa keuntungan dari lagu yang dihasilkan akan disalurkan untuk tujuan amal.

Dengan demikian, hasil kerja sama para musisi tidak hanya diharapkan memberikan hiburan, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat.

Good Day 2 dijadwalkan tayang pada 2027. Kehadiran G-Dragon bersama produser dari JANNABI, i-dle, Stray Kids, hingga Park Myung Soo menjadi daya tarik utama musim terbaru ini.

Penonton nantinya dapat menyaksikan bagaimana ide dan cerita dari berbagai individu dirangkai menjadi sebuah karya musik.