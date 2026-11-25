JawaPos.com - Drama thriller The Substitute hadirkan kisah menegangkan tentang tiga siswa sekolah menengah atas yang terjebak dalam situasi berbahaya menjelang ujian masuk universitas.

Dibintangi Bae Hyeon Seong, Cha Kang Yoon, dan Park Yoon Ho, serial ini mengangkat konflik ambisi, tekanan keluarga, serta rahasia pribadi yang perlahan mendorong para karakter mengambil keputusan berisiko.

Dikutip dari soompi, sutradara Park So Yeon menjelaskan bahwa drama ini menggambarkan anak-anak muda yang berada pada salah satu momen paling menegangkan dalam hidup mereka.

Keinginan pribadi masing-masing karakter bertabrakan dengan harapan orang tua, hingga keputusan yang mereka ambil membawa konsekuensi besar.

Menurut laporan Soompi, cerita berpusat pada seorang siswa berprestasi yang mendapat beasiswa di sekolah swasta bergengsi dan dipaksa mengikuti ujian atas nama orang lain oleh seseorang yang mengetahui rahasianya.

Bae Hyeon Seong memerankan Nam Jae Yeop, siswa teladan yang terlihat sempurna dari luar, tetapi sebenarnya menyimpan rasa rendah diri dan emosi terpendam.

Sang aktor mengaku tertarik menerima peran tersebut karena ingin memperlihatkan sisi akting yang berbeda. Ia juga menjelaskan bahwa karakter Jae Yeop awalnya menyembunyikan perasaannya di balik sebuah topeng sebelum akhirnya membiarkan emosi yang selama ini ditekan meledak.

Sementara itu, Cha Kang Yoon berperan sebagai Kang Geon Tae, siswa penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu.

Geon Tae dikenal sebagai murid berprestasi yang memiliki tekad kuat untuk mengubah kehidupannya melalui pendidikan. Namun, sebuah kejadian menyeretnya ke dalam situasi sulit hingga ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengambil keputusan berbahaya.

Park Yoon Ho memerankan Joo Hee Dong, sahabat dekat Geon Tae yang selalu berada di sisinya. Ia mengungkapkan bahwa naskah drama tersebut memiliki ketegangan yang membuatnya terus penasaran.

Karakter Hee Dong juga dianggap menarik karena memiliki perasaan dan pergulatan emosional yang dapat dipahami banyak orang. Kehadirannya menjadi bagian penting dalam hubungan rumit ketiga siswa tersebut.

The Substitute mulai tayang pada 23 November 2026 dan tersedia melalui Viki. Dengan konflik yang berangkat dari tekanan akademis, kesenjangan sosial, dan rahasia pribadi, drama ini mengajak penonton melihat bagaimana ambisi serta keputusan sesaat dapat mengubah masa depan seseorang secara drastis.