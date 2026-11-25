JawaPos.com - Drama terbaru On Your Ground, memperkenalkan deretan karakter pendukung yang akan melengkapi kisah romansa dan perjuangan di dunia bisbol.

Sejumlah aktor, termasuk Cho Han Cheul dan Kwon Seung Woo, tampil dengan kepribadian berbeda yang akan memberikan warna tersendiri dalam cerita.

Drama ini berpusat pada perjalanan seorang pemain bisbol yang berusaha membangun kembali kariernya setelah mengalami kemunduran.

Menurut laporan Soompi, cerita mengikuti Kang Hae Hwan yang diperankan Gong Myoung. Kariernya terhenti akibat sebuah kegagalan hingga ia bertemu Seo Hee Seung, mantan pengacara yang kini bekerja sebagai agen olahraga dan diperankan Han Hyo Joo. Pertemuan tersebut menjadi awal perjalanan Hae Hwan untuk kembali ke lapangan.

Cho Han Cheul memerankan Jo Gu Yeon, mitra pengelola sebuah firma hukum besar yang dikenal cerdik, ambisius, dan penuh perhitungan. Ia memiliki ketertarikan kuat terhadap bisbol dan berencana memperluas bisnis firma hukumnya ke bidang agensi olahraga.

Sementara itu, Kwon Seung Woo berperan sebagai Park Do Ha, seorang pengacara yang pernah menjadi senior Hee Seung di universitas. Berbeda dari Jo Gu Yeon, Park Do Ha menjadi sosok pendukung yang menghargai kemampuan dan kerja keras Hee Seung.

Drama ini menghadirkan sejumlah karakter dari agensi olahraga Donghaeng. Hong Woo Jin memerankan Choi Moo Sung, mantan pemain infielder tim nasional yang kini menjadi pemimpin tim agen.

Lee Je Yeon berperan sebagai Park Joo Hyun, agen realistis yang sangat memperhatikan nilai komersial para atlet.

Sementara itu, Oh Kyung Joo dan Oh Yu Jin masing-masing memerankan Yoon Sung Hoon dan Chae Dong Won, dua karakter dengan latar belakang serta keahlian berbeda.

Tim produksi menjelaskan bahwa perbedaan suasana antara firma hukum Joy dan agensi olahraga Donghaeng menjadi salah satu daya tarik cerita.

Para anggota firma hukum memiliki kepentingan masing-masing, sedangkan tim agensi olahraga dituntut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi antarkarakter diharapkan menghadirkan dinamika menarik sepanjang drama.

On Your Ground tayang perdana pada Desember 2026 melalui MBC. Perpaduan romansa, perjuangan membangun kembali karier, dan persaingan di industri olahraga membuat drama ini menawarkan cerita yang tidak hanya berfokus pada hubungan asmara, tetapi juga perjalanan profesional para tokohnya.