JawaPos.com - Drama Signal Part 2 atau The Second Signal, akhirnya memulai hitung mundur menuju penayangan perdananya.

Setelah mengalami ketidakpastian akibat kontroversi salah satu pemeran utamanya, serial lanjutan dari drama populer Signal (2016) kini dipastikan kembali hadir pada Desember 2026.

Tim produksi juga telah merilis poster walkie-talkie dan teaser pertama yang langsung membangun suasana penuh ketegangan.

Menurut laporan Soompi, teaser berdurasi sekitar 40 detik tersebut menampilkan rangkaian adegan singkat yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan berbagai kasus misterius.

Sejumlah dialog seperti "Benarkah itu kamu, senior?" dan "Kita harus menggunakan radio" semakin memancing rasa penasaran. Video ditutup dengan kalimat "Sinyal radio mulai berdering kembali", yang mengisyaratkan dimulainya kasus baru.

Poster perdana juga menampilkan sebuah walkie-talkie tua di tengah latar gelap. Perangkat komunikasi tersebut merupakan elemen ikonis dari serial Signal, yang mempertemukan detektif dari masa berbeda melalui sinyal radio.

Kalimat "The radio signal has started ringing again" menjadi petunjuk bahwa hubungan lintas waktu yang menjadi inti cerita akan kembali berlanjut.

The Second Signal merupakan kelanjutan dari drama Signal yang dibintangi Lee Je Hoon, Kim Hye Soo, dan Cho Jin Woong.

Serial pertamanya dikenal melalui cerita tentang detektif masa kini dan masa lalu yang bekerja sama mengungkap kasus-kasus lama yang belum terpecahkan.

Setelah sekitar 10 tahun, kelanjutan cerita ini diharapkan memberikan jawaban sekaligus menghadirkan misteri baru bagi para penonton.

Namun, perjalanan menuju penayangan musim kedua tidak berjalan mulus. Jadwal rilis yang awalnya direncanakan pada Juni 2026 sempat ditunda setelah kontroversi masa lalu Cho Jin Woong mencuat dan sang aktor mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan.

Pihak tvN kemudian memutuskan tetap menayangkan drama tersebut setelah mempertimbangkan kerja keras para pemeran, kru, dan tim produksi yang telah terlibat dalam pembuatannya.

Stasiun televisi itu juga menegaskan bahwa penayangan drama bukan berarti membenarkan persoalan yang melibatkan individu tersebut.

The Second Signal akan memiliki total delapan episode dan tayang perdana pada 7 Desember 2026 di tvN. Dua episode pertama akan ditayangkan secara berurutan pada hari pembukaan, kemudian episode ketiga menyusul pada 8 Desember.

Setelah itu, penayangan berlangsung setiap Senin dan Selasa. Kembalinya kisah investigasi lintas waktu ini menjadi salah satu tayangan thriller Korea yang paling dinantikan pada penghujung 2026.