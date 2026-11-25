JawaPos.com - Ryu Kyung Soo hadirkan karakter penuh misteri dalam film Korea terbaru berjudul New Recruit: Haunted Military Hospital.

Film yang merupakan adaptasi dari serial populer New Recruit tersebut memperkenalkan sosok Yoo Jae Hoon, seorang kopral yang dirawat di rumah sakit militer.

Kehadirannya menjadi salah satu elemen penting dalam cerita yang memadukan kehidupan tentara dengan kejadian-kejadian menyeramkan.

Menurut laporan Soompi, Yoo Jae Hoon digambarkan sebagai sosok pendiam yang kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain.

Ia juga jarang memperlihatkan perasaan sebenarnya sehingga membuat orang-orang di sekitarnya sulit memahami kepribadiannya. Namun, sebuah kecelakaan membuatnya harus berbagi kamar rumah sakit dengan sekelompok prajurit baru.

Foto karakter yang baru dirilis memperlihatkan Yoo Jae Hoon membuka pintu kamar rumah sakit dengan ekspresi tenang.

Dalam gambar lainnya, ia terlihat duduk di tempat tidur pasien sambil menulis sesuatu di buku catatan. Penampilannya yang sederhana justru memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang belum terungkap dari karakter tersebut.

Ryu Kyung Soo mengungkapkan ketertarikannya bergabung dalam proyek ini karena memiliki gaya penceritaan yang berbeda.

Ia mengaku menyukai pendekatan akting dan suasana khas serial New Recruit. Kesempatan untuk menjadi bagian dari dunia cerita tersebut sekaligus bekerja bersama para pemeran lainnya menjadi alasan yang membuatnya tertarik menerima tawaran film.

Sang aktor juga menggambarkan Yoo Jae Hoon sebagai karakter sangat misterius yang menyimpan rahasia sepanjang film.

Menurutnya, tokoh tersebut tampak tidak cocok berada di tengah kelompok prajurit maupun masyarakat pada umumnya.

Namun, ada alasan tertentu di balik sikap dan perilakunya, sehingga penonton akan diajak memahami latar belakang karakter tersebut seiring perkembangan cerita.

New Recruit: Haunted Military Hospital mengikuti sekelompok prajurit yang berharap mendapatkan waktu istirahat ketika dirawat di rumah sakit militer.

Namun, tempat yang awalnya dianggap sebagai lokasi nyaman justru menyimpan rumor mengerikan dan kejadian aneh.

Film ini tayang di bioskop pada 30 Desember 2026, dengan kehadiran Ryu Kyung Soo sebagai salah satu karakter yang menambah lapisan misteri dalam ceritanya.