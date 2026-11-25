JawaPos.com - Drama Korea terbaru, Nine to Six, kembali menarik perhatian lewat potongan adegan yang memperlihatkan interaksi unik antara Park Min Young dan Yook Sungjae.

Kali ini, keduanya bukan sedang terlibat konflik pekerjaan atau percakapan romantis, melainkan berhadapan dalam tantangan menyantap semangkuk mi seafood superpedas. Adegan tersebut menjadi salah satu gambaran hubungan penuh persaingan sekaligus humor antara karakter mereka.

Menurut laporan Soompi, foto terbaru yang dirilis tim produksi memperlihatkan Kang Yi Ji, karakter Park Min Young, dan Han Sun Woo yang diperankan Yook Sungjae sedang menguji ketahanan terhadap buljjamppong level 4.

Keduanya memang sudah sering berselisih sejak pertemuan pertama. Persaingan itu bahkan berlanjut dalam urusan makanan.

Park Min Young tampil percaya diri saat menikmati mi pedas tersebut. Ia terlihat santai dengan rambut bagian depan yang dijepit ke belakang agar tidak mengganggu ketika makan. Ekspresinya seolah menunjukkan bahwa tantangan tersebut bukan masalah besar baginya.

Situasi berbeda justru terlihat pada Han Sun Woo. Karakter yang diperankan Yook Sungjae itu tampak terkejut menghadapi tingkat kepedasan hidangan tersebut.

Bahkan, ia telah menyiapkan segelas susu untuk membantu meredakan sensasi pedas. Perbedaan reaksi keduanya menghadirkan momen komedi yang memperlihatkan sisi menggemaskan hubungan mereka.

Park Min Young berperan sebagai Kang Yi Ji, seorang wakil manajer departemen hukum dengan pengalaman kerja selama 10 tahun. Ia dikenal teliti dan sangat berorientasi pada pekerjaan hingga mengesampingkan kehidupan asmara.

Sementara itu, Yook Sungjae memerankan Han Sun Woo, seorang pekerja magang yang ceria, hangat, dan memiliki insting berani. Pertemuan mereka perlahan mengubah cara pandang Yi Ji terhadap cinta dan kehidupan pribadi.

Nine to Six tayang perdana pada 25 November 2026 melalui SBS. Kisah romansa di lingkungan kantor, perbedaan karakter kedua pemeran utama, serta interaksi penuh humor menjadi daya tarik yang dinantikan penonton.