JawaPos.com - Suzy kembali menyapa penggemar melalui drama Korea terbaru berjudul Portraits of Delusion. Serial bergenre misteri thriller vampir ini telah mengumumkan tanggal penayangan perdana pada 6 Januari 2027 secara eksklusif di Disney+.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, tim produksi merilis poster karakter dan motion poster yang memperlihatkan sisi berbeda Suzy sebagai perempuan misterius.

Menurut laporan Soompi, Portraits of Delusion diadaptasi dari webtoon berjudul sama karya Hongjacga. Ceritanya berlatar Gyeongseong pada 1935 dan mengikuti seorang pelukis bernama Yun I Ho yang diperankan Kim Seon Ho.

Ia menerima pekerjaan untuk membuat potret Song Jeong Hwa, seorang perempuan yang telah lebih dari setengah abad tidak pernah muncul di hadapan publik dan dikelilingi berbagai rumor.

Poster terbaru menampilkan transformasi Suzy sebagai Song Jeong Hwa yang ternyata merupakan vampir. Kulit pucat, mata biru tajam, serta taring yang terlihat di antara bibir berlumuran darah menciptakan kesan menyeramkan sekaligus memikat.

Detail bunga plum merah yang menghiasi punggungnya juga menjadi simbol penting bagi karakter tersebut. Poster itu dilengkapi tulisan “Never Be Deceived” yang semakin memperkuat nuansa misterius.

Tidak hanya poster utama, tim produksi turut memperkenalkan motion poster dengan visual yang tak kalah menarik. Dalam cuplikan tersebut, kelopak bunga jatuh menyentuh bahu Song Jeong Hwa, kemudian bunga plum merah tampak bermekaran di punggungnya.

Tatapan Suzy yang anggun tetapi menyimpan ancaman memberikan gambaran tentang sosok vampir abadi yang menjadi pusat cerita.

Drama ini juga menjadi ajang reuni Suzy dan Kim Seon Ho setelah keduanya pernah beradu akting dalam serial populer Start-Up pada 2020.

Kali ini, mereka hadir dalam kisah yang jauh berbeda, dengan atmosfer sejarah, rahasia masa lalu, dan unsur supernatural. Kehadiran sutradara Han Jae Rim, yang dikenal melalui The 8 Show dan Emergency Declaration, turut menambah perhatian terhadap proyek tersebut.

Portraits of Delusion tayang perdana pada 6 Januari 2027 melalui Disney+. Perubahan penampilan Suzy menjadi vampir serta misteri di balik Song Jeong Hwa menjadi daya tarik utama yang membuat drama ini dinantikan.

Penonton juga akan diajak mengikuti perjalanan Yun I Ho ketika semakin dekat dengan rahasia perempuan yang selama puluhan tahun tersembunyi dari dunia luar.

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