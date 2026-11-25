JawaPos.com - Kim Myung Soo dan Pyo Ye Jin jadi pasangan utama dalam drama romantis terbaru berjudul Joint Surety Romance.

Dilansir dari soompi, kabar tersebut diumumkan tim produksi pada 24 November 2026. Proyek orisinal Wavve ini mengangkat kisah romansa yang tidak biasa, ketika seorang pria dan wanita terpaksa saling menjadi penjamin pinjaman untuk pasangan pengantin baru.

Kim Myung Soo memerankan Lee Jung Sik, seorang tukang kayu yang memiliki kecintaan besar terhadap dunia perkayuan.

Meski dikenal mempunyai kemampuan istimewa dalam mengenali kualitas kayu, Jung Sik justru sering merasa kemampuannya belum cukup baik. Ia tidak terlalu mengejar pengakuan orang lain dan lebih memilih menjalani jalannya sendiri demi mewujudkan cita-cita menjadi seorang desainer kayu.

Sementara itu, Pyo Ye Jin dipercaya memerankan Na Da Woon, seorang MD di perusahaan home shopping yang memiliki karakter praktis dan penuh perhitungan.

Da Woon dikenal pandai melihat peluang bisnis, selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, serta berani mengambil risiko. Ia juga menyimpan ambisi besar untuk mendirikan bisnis sendiri suatu hari nanti.

Kehidupan dua karakter dengan kepribadian bertolak belakang tersebut mulai terhubung setelah mereka menghadapi kesulitan keuangan. Keduanya kemudian sepakat menjadi penjamin bersama untuk memperoleh pinjaman yang berkaitan dengan pasangan pengantin baru.

Kesepakatan yang awalnya dibuat berdasarkan kepentingan masing-masing itu justru membawa mereka ke dalam hubungan yang semakin rumit dan perlahan berkembang menjadi kisah cinta.

Tim produksi menyebut Kim Myung Soo dan Pyo Ye Jin sebagai pilihan tepat untuk menghidupkan karakter Jung Sik dan Da Woon.

Perbedaan sifat keduanya diharapkan menghadirkan interaksi yang menghibur, mulai dari pertengkaran kecil hingga tumbuhnya perasaan di antara mereka. Perpaduan komedi, romansa, dan persoalan finansial sehari-hari menjadi daya tarik utama cerita ini.

Joint Surety Romance tayang perdana pada Januari 2027 melalui platform Wavve. Drama ini akan disutradarai Kang Min Gu, yang sebelumnya terlibat dalam produksi Itaewon Class dan Namib, dengan naskah karya Lee Do Yeon.

Kehadiran Kim Myung Soo dan Pyo Ye Jin sebagai pasangan utama pun menjadi salah satu hal yang dinantikan penggemar drama Korea menjelang tahun baru.