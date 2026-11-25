JawaPos.com – Aktor Korea Lee Joon Gi kini makin memikat di drama Channel A, kiDnap GAME, mereka juga merilis potongan gambar baru.

Dilansir dari Soompi, Rabu (25/11), drama ini mengisahkan penculikan secara bersamaan di tujuh kota di Asia, Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura, Bangkok, Naha, dan Manila.

Ada tujuh individu yang masing-masing diberi misi berbeda dan dipaksa masuk ke dalam permainan bertahan hidup yang mematikan.

Han Ki Joo (Lee Joon Gi) harus menyelamatkan semua orang yang bekerja sama dengan Niide Toshiro (Sakaguchi Kentaro)

Kemampuan penilaian yang tenang dan tajam, ia muncul sebagai sosok kunci yang mampu mengubah jalannya permainan.

Sebelumnya, saat berada di Taipei, Han Ki Joo teringat akan hubungannya dengan Christina Lin (Alice Ko) dan menemukan keterkaitan dengan peristiwa di Tokyo lima tahun lalu.

Keadaannya juga berubah saat berhadapan dengan seorang pemuda misterius (Sho Kasamatsu) di sebuah stasiun penyiaran di Tokyo

Mencari petunjuk yang berkaitan dengan Janice Lau (Carrie Wong), Han Ki Joo pergi ke Singapura

Bersama Janice, ia terjun ke dalam situasi berbahaya dengan taruhan yang sangat tinggi, ia kemudian mengerahkan kemampuan untuk memecahkan kode

Tim produksi menyatakan, “Episode kedelapan mendatang akan menampilkan deduksi cermat serta kecerdasan tajam Han Ki Joo seiring dengan berpindahnya latar cerita ke Singapura.”