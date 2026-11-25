JawaPos.com – Tampak romantis, aktris Korea Suzy dan Lee Jin Uk memamerkan kehangatan yang terjadi di balik layar syuting film Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted.

Dilansir dari Soompi, Rabu (25/11), kisah Sa Gang (Suzy) dan seorang konsultan bernama Ji Hoon (Lee Jin Uk) akan tersorot.

Keduanya bertemu di sebuah acara dan saling bertukar kenang-kenangan patah hati serta menghadapi perpisahan dan kehilangan cinta.

Terlihat di potongan gambar, suasana hangat dan ceria di lokasi syuting menyoroti Suzy memberikan senyuman yang berseri-seri.

Menariknya, Lee Jin Uk, yang berperan sebagai Ji Hoon, tampak sangat mendalami perannya, ia mempertahankan ekspresi serius saat menjalani proses syuting.

Sutradara Lim Sun Ae mengungkapkan bahwa ia memberikan perhatian khusus untuk menangkap isi pikiran serta perubahan emosional yang halus dari setiap karakter.

Lokasi pertemuan sarapan dirancang dengan cermat dengan mempertimbangkan kondisi emosional para karakter yang sedang rapuh.

“Mengingat kondisi emosional yang sensitif dari orang-orang yang sedang patah hati, kami menciptakan suasana meja sarapan yang diterangi oleh cahaya alami yang lembut,” ungkapnya.

Musik untuk film ini pun disusun secara khusus agar selaras dengan emosi para karakter serta alur cerita mereka.

Mengenai Suzy, ia berkomentar, “Anda akan dapat melihat ‘sisi asli’ Suzy yang kini terasa jauh lebih mendalam.”