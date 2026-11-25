JawaPos.com - Tradisi menghormati leluhur menjadi bagian penting dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa. Salah satunya melalui Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Lapar, sebuah perayaan yang berkaitan dengan kepercayaan tentang arwah yang kembali ke dunia manusia untuk menerima persembahan.

Tradisi yang juga dikenal sebagai Zhongyuan Festival ini berlangsung setiap bulan ketujuh dalam kalender lunar Tionghoa. Dalam sejumlah kepercayaan, periode tersebut diyakini sebagai waktu ketika gerbang dunia arwah terbuka sehingga roh orang yang telah meninggal dapat kembali ke dunia manusia.

Selama perayaan berlangsung, masyarakat yang menjalankan tradisi ini menyiapkan berbagai persembahan, seperti makanan, buah-buahan, dupa, dan uang kertas khusus yang dibakar sebagai symbol bekal bagi arwah. Ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus doa bagi roh-roh yang dipercaya tidak mendapatkan perhatian dari keluarga.

Salah satu kepercayaan yang melekat dalam perayaan ini adalah keberadaan hungry ghost atau arwah lapar. Dalam cerita rakyat Tionghoa, sosok tersebut digambarkan memiliki perut besar, leher sangat kecil, mulut sempit, serta tubuh kurus kering. Gambaran itu melambangkan rasa lapar dan haus yang tidak pernah terpuaskan.

Arwah lapar kerap dikaitkan dengan roh yang tidak memiliki keluarga atau keturunan untuk memberikan persembahan setelah kematiannya. Mereka percaya mengembara tanpa tempat untuk kembali dan terus mencari makanan maupun penghormatan.

Dalam sejumlah cerita, kondisi tersebut membuat hungry ghost digambarkan sebagai sosok gelisah, pemarah, bahkan mengganggu manusia. Namun, mereka tidak selalu dimaknai sebagai makhluk jahat melainkan juga sebagai symbol arwah yang terlantar dan mengalami penderitaan.

Di Indonesia, tradisi penghormatan terhadap arwah ini dikenal pula melalui praktik Cioko atau Sembahyang Rebutan di sejumlah komunitas Tionghoa. Meski memiliki kesamaan dalam penghormatan kepada arwah, pelaksanaannya dapat berbeda berdasarkan daerah dan tradisi masing-masing komunitas.

Kepercayaan tersebut menjadi latar cerita dari film horor komedi 'Hungry Ghost Festival' yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026.

Film ini mengikuti kisah tiga sahabat, Raka (Endy Arfian), Bobi (Fajar Nugra), dan Tintin Aci Resti), yang tanpa sengaja melanggar aturan tradisi Tionghoa ketika arwah dipercaya kembali untuk menerima persembahan dari keluarga.

Pencarian jati diri Raka kemudian membawa mereka ke dalam serangkaian peristiwa misterius selama perayaan berlangsung. Berbagai kejadian yang awalnya sulit dipercaya perlahan berubah menjadi teror yang mengancam ketiganya.

Melalui perpaduan horor dan komedi, film ini tidak hanya menghadirkan kisah supranatural, tetapi juga memperkenalkan tradisi Tionghoa kepada penonton, khususnya generasi muda. Cerita film ini mengingatkan pentingnya menghormati leluhur serta menjaga ingatan terhadap orang-orang tercinta yang telah meninggal dunia.