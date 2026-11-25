JawaPos.com - Film musikal 'Pulang Kampung' dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 26 November 2026. Film produksi Imajinari ini mengangkat kisah pemuda keturunan Batak yang berusaha mengenal kembali budaya leluhurnya melalui perjalanan pulang ke kampung halaman.

Cerita berpusat pada Daniel (Axelo Nababan), pemuda Batak yang lahir dan besar di Jakarta. Kehidupannya sebagai anak band berubah setelah sang ayah memintanya pulang ke kampung halaman di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Kepulangan tersebut berkaitan dengan harapan keluarga agar Daniel maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Untuk mempersiapkan diri, Daniel harus mempelajari adat istiadat dan budaya Batak yang selama ini kurang dikenalnya. Dalam proses tersebut, ia ditemani Uli (Vanessa Simorangkir), sepupunya yang tinggal di kampung halaman.

Uli memiliki persoalan hidupnya sendiri. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia terpaksa menghentikan kuliahnya karena harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Uli akhirnya mendapat kesempatan bekerja sebagai pengajar budaya Batak untuk Daniel.

Kebersamaan Daniel dan Uli selama proses mengenal budaya Batak perlahan menghadirkan kedekatan di antara keduanya. Daniel mulai menemukan ketertarikan terhadap tradisi dan identitas leluhurnya. Namun, perasaan tersebut berkembang lebih jauh ketika ia menyadari ketertarikannya kepada Uli.

Selain mengangkat kisah keluarga dan romansa, 'Pulang Kampung' menghadirkan musik Batak sebagai bagian penting dalam penceritaannya. Penata musik Viky Sianipar mengaransemen ulang delapan lagu Batak lawas serta menghadirkan satu lagu baru untuk mengisi rangkaian musikal film tersebut.

Sejumlah lagu yang diperkenalkan melalui cuplikan film di antaranya Jamila, Pulo Samosir, Tortohon Ma, dan Tirismo Lae Bangkuang. Penggarapan musikal juga melibatkan koreografer Dimas Praditya.

Film ini disutradarai Bene Dion Rajagukguk bersama Kristo Immanuel. Selain itu, Bene juga bertindak sebagai penulis skenario, sedangkan produksi film dipercayakan kepada produser Ernest Prakasa dan Dipa Andika.

Selain Axelo Nababan dan Vanessa Simorangkir, film ini turut dibintangi Judika Sihotang, Lea Simanjuntak, Rita Matu Mona, Paulus Simangunsong, Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan David Saragih.